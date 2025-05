Milan: il ds arriva dall’Arabia, chiude subito un grande affare

Sorpresa in casa Milan. Furlani ha in mente un altro nome per la poltrona di direttore sportivo.

Tare non convince il dirigente rossonero che, per questa ragione, è pronto a pescare dall’Arabia Saudita per completare l’area tecnica del club.

Si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A, che ha portato grandi talenti all’interno del club prima di lasciare la squadra per affrontare una prima esperienza in Arabia Saudita, con l’Al Ahli.

Adesso il Milan è pronto a riportarlo in Italia, con il ds che potrebbe presentarsi in grande stile, chiudendo un super affare: ecco quale.

Achiviara, quanto prima, questa deludente stagione. E’ questo il mantra in casa Milan, con la società che conta i giorni per finire questo deludente campionato.

E intanto, nelle secrete stanze, c’è chi sta lavorando per la prossima stagione con la scelta del prossimo direttore sportivo e allenatore.

Dopo Paratici, Tare, D’Amico e la suggestione Giuntoli, adesso spunta un altro nome per il ruolo di ds. Si tratta di un profilo giovane che, in questi anni, ha fatto molto bene anche in Italia, prima di intraprendere un’esperienza in Arabia Saudita.

Nuovo ds Milan: chi stanno prendendo?

Ed è proprio dalla Saudi Pro League che potrebbe arrivare il prossimo direttore sportivo del Milan, con Furlani intenzionato a chiudere l’accordo con il dirigente gallese.

Non si tratta di un profilo italiano ma europeo, visto che nella sua lunga carriera ha ricoperto lo stesso ruolo anche al Chelsea e al Leicester prima di arrivare all’Atalanta, dove ha portato giocatori giovani e sconociuti che poi sono diventati noti al grande pubblico, come Hojlund e Lookman.

Ed è proprio per questo motivo che Furlani sembra intenzionato a scommettere su di lui e a nominare come prossimo ds del Milan Lee Congerton.

Congerton Milan: il primo colpo può essere Lookman?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, adesso in pole per la poltrona di ds Milan c’è Congerton che ha sbaragliato la concorrenza di tutti gli altri dirigenti.

Un nome sconociuto ai tifosi ma noto nell’ambiente calcistico europeo. Per anni è stato alla guida dell’Atalanta, dove ha portato giocatori giovani e di qualità come Ederson, Lookman e Hojlund, rivenduto al Manchester United per oltre 60 milioni di euro.

Un bel biglietto da visita per convincere Furlani, che questa volta è intenzionato a definire l’affare. E come primo regalo chissà che il Congerton non possa puntare proprio un suo pupillo e portare al Milan Lookman, che ormai è ai ferri corti con l’Atalanta e lascerà il club la prossima stagione.