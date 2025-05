Incontro Chiellini-Allegri, ecco cosa si sono detti veramente

Le foto dell’incontro tra Giorgio Chiellini e Massimiliano Allegri hanno scatenato i tifosi della Juventus: cosa c’è dietro.

L’impressione che hanno i tanti che gravitano intorno alla Juventus è che in estate ci saranno nuovi importanti cambiamenti, a prescindere se verrà centrato il quarto posto o meno. Igor Tudor non è affatto sicuro di restare e i rumors parlano da tempo di un tentativo concreto dei bianconeri per riportare in panchina Antonio Conte.

Tuttavia alcune foto trapelate nei giorni scorsi hanno scatenato un dibattito tra i tifosi juventini. Le immagini ritraevano infatti Giorgio Chiellini, entrato nel settembre 2024 nell’organigramma dirigenziale del club, intento a chiacchierare amabilmente con Massimiliano Allegri. Nulla di strano: il tecnico livornese ha avuto per tanti anni l’ex difensore nella sua Juventus e insieme hanno ottenuto tanti successi, costruendo un rapporto anche fuori dal campo.

Eppure sono bastati quei pochi scatti per scatenare una serie di indiscrezioni. Qualcuno ha avanzato addirittura l’ipotesi di un ‘Allegri ter’, ma la realtà sembra essere un’altra. Chiellini ha infatti voluto incontrare il suo ex allenatore per chiedergli informazioni su un direttore sportivo che la Juventus segue con molta attenzione.

Incontro Chiellini-Allegri: tutta la verità, dietro c’è il ds

Si tratta di Frederic Massara, ex ds del Milan che nella stagione che va ormai per concludersi ha ricoperto lo stesso ruolo con i francesi del Rennes. Un’esperienza, quella in Ligue 1, che però è già terminata: Massara ha lasciato ufficialmente il Rennes ed è pronto a fare il suo rientro in Serie A. Nel corso della trasmissione ‘TiAmoCalciomercato’ in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it è intervenuto Dario Pellegrini, giornalista di JMania. Proprio Pellegrini ha svelato che il motivo dell’incontro tra Chiellini e Allegri era proprio Massara, che ‘Acciughina’ conosce bene per essere stato suo compagno di squadra nel Pescara.

Se davvero Massara – che oltretutto è torinese – può sbarcare alla Continassa vuol dire che l’addio tra la Juve e Giuntoli sta prendendo forma. Secondo Pellegrini in società non sono piaciute alcune cose dell’ex ds di Napoli e Carpi, specialmente sul piano gestionale.

“Riguardo a chiunque abbia scelto, non ha avuto la capacità di difenderlo fino in fondo, facendolo magari in maniera tardiva o troppo debole – ha detto il giornalista a TiAmoCalciomercato – Non è quello che serve alla Juventus. Altro punto negativo, la figura di Giuntoli non è troppo stimata“.