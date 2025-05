Milan, ecco Tare: con lui arriva il nuovo allenatore – Sky

Il nuovo ds del Milan nel nome di Igli Tare, come informano da Sky Sport. E con lui la scelta del nuovo allenatore.

Sta giungendo al termine un campionato che vedrà la separazione tanto discussa di Sergio Conceicao, allenatore che non è riuscito ad andare oltre alla Supercoppa italiana che aveva fatto ben sperare all’inizio della sua avventura, quando ha sostituito Fonseca proprio nei giorni festivi di Natale e prima del trofeo vinto. Un nono posto attuale, senza Europa, che spinge il Milan alla rivoluzione.

Una rivoluzione che i rossoneri fanno partire dalla scelta del nuovo direttore sportivo, che sembrava potesse cadere su Fabio Paratici e che vede in pole, adesso, di nuovo la figura di Igli Tare. Dopo il suo addio alla Lazio, non ha più vissuto esperienze altrove e la stessa, nel ritorno in Italia e dopo l’intera vita da dirigente passata come braccio destro di Claudio Lotito, potrebbe viverla ora in Serie A come figura principale del club rossonero.

Milan, Tare come nuovo ds: la rivelazione di Sky

Come annunciato da Sky Sport, torna forte in pole la posizione da direttore sportivo con il nome di Igli Tare per il Milan.

Il dirigente albanese ex Lazio è stato uno dei migliori dirigenti sportivi dell’ultimo decennio in Serie A se si considera quanto fatto per il mercato della Lazio, con la possibilità di portare anche un grande nome come quello di Sarri in biancoceleste, che ha significato piazzamento in Champions League, che la Lazio rischia di non trovare quest’anno, con l’aritmetica che può condannare all’ultima giornata proprio il club biancoceleste, se la Juventus dovesse trovare i punti che restano per il quarto posto.

Tornando in Serie A, finirebbe al Milan, lì dove potrebbe portare con sé un allenatore che ha conosciuto proprio nella sua esperienza in biancoceleste. Si tratta infatti di Maurizio Sarri, tra i potenziali nuovi allenatori del Milan, nella lunga lista dei candidati. Occhio anche alla posizione di Farioli, allenatore giovane che potrebbe condividere le idee di Tare per il Milan da costruire nel 2026.

Il “pallino” di Tare per il futuro al Milan: la scelta in panchina

Il futuro di Igli Tare al Milan, potrebbe vedere un vecchio pallino di quando dirigeva le cose alla Lazio, per la panchina dei rossoneri.

Si tratta di Gian Piero Gasperini che, in un certo momento è stato accostato con insistenza, negli anni passati, proprio alla panchina del club capitolino. Tutto si è sempre concluso con un nulla di fatto e chissà che, Tare al Milan, non possa piazzare lo “scippo” alla Roma per la scelta dell’allenatore in Capitale.