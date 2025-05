Penalizzazione in Serie A, cambia la volata scudetto tra Napoli e Inter

Colpo di scena clamoroso in Serie A, svolta nella volata scudetto tra Napoli e Inter: sta succedendo di tutto

La corsa scudetto più avvincente da più di dieci anni a questa parte verrà sporcata da una penalizzazione? Una domanda che aleggia sulle teste di moltissimi appassionati del campionato di Serie A, oltre che, ovviamente, sui tifosi di Napoli e Inter. Per motivi diversi entrambe le squadre, negli ultimi anni, sono state infatti coinvolte in vicende poco chiare, e il rischio che una di queste inchieste possa portare a una penalizzazione non può non preoccupare i tifosi più avveduti.

Dal canto loro, De Laurentiis e Marotta sembrano però essere molto tranquilli. Il presidente dell’Inter, ad esempio, sa bene che la società non rischia praticamente nulla per il caso relativo ai rapporti con gli ultras, questione piuttosto spinosa sollevata nel corso di questa stagione e che ha coinvolto alcuni tesserati nerazzurri (oltre che del Milan).

La squalifica già comminata a Calhanoglu e Inzaghi ha, di fatto, già cancellato ogni possibilità di ulteriore penalizzazione nei confronti del club, che sembra quindi poter dormire serenamente. Ma lo stesso può dirsi anche il Napoli di De Laurentiis, invischiato ormai da anni sulla questione relativa a Osimhen. Una vicenda che, a quanto pare, non comporterà alcuna penalità sul piano sportivo.

Caso Osimhen, niente penalizzazione per le plusvalenze del Napoli: il motivo

Già prosciolto nel 2022 per la vicenda relativa alle plusvalenze inserite nell’ambito dell’affare che ha portato Osimhen dal Napoli al Lille, il club azzurro sembrava essere finito nuovamente nel mirino della giustizia sportiva dopo che, pochi mesi fa, la Procura di Roma aveva avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente partenopeo, accusato di falso in bilancio.

Proprio a causa di questa richiesta, in teoria il Procuratore Federale Chiné avrebbe potuto riesaminare le carte, qualora fossero emersi nuovi e rilevanti elementi che in qualche modo potessero coinvolgere anche la giustizia sportiva.