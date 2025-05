Serie A, chi va in Champions? Il verdetto deciso con la monetina

È probabilmente uno dei campionati più belli della storia recente in Serie A, al di là poi delle delusioni da tifoso o meno per alcune squadre. Verdetti che si avranno con la contemporaneità, oppure con la monetina a decidere tutto.

Perché se per la lotta Scudetto c’è al vaglio l’ipotesi della finale Scudetto da giocare in caso di parità di punteggio, per quanto riguarda la zona legata al piazzamento in Champions League, la situazione è completamente diversa. Non si giocherà nessun “play-off Champions”, con una decisione che passerebbe alla storia per il calcio italiano.

In forma privata, un sorteggio, che possa far venire fuori il verdetto che attendono Lazio, Juventus e Roma che sono ancora in gioco per la lotta al quarto posto. La possibilità infatti è quella di lanciare una monetina per scegliere quale squadra mandare in Champions League. Quasi come cento anno fa.

Chi va in Champions League? Scenario a sorpresa tra Juve e Roma

Un’ipotesi remota, ma non impossibile – il calcio ci ha mostrato davvero tutto -, è quella di vedere una corsa Champions così affollata da vedere le squadre appaiate con lo stesso numero di punti e non solo, per la classifica che darà il suo verdetto alla fine di questo campionato.

Nel week-end che arriva si giocheranno le ultime partite del campionato italiano e in questo momento, per il piazzamento alla prossima Champions League e per un solo posto ancora, ci sono Juventus, Roma e Lazio. I bianconeri sono a +1 sulla Roma e a +2 sulla Lazio, con il destino che è praticamente nei ragazzi di Tudor. Ma attenzione in caso di parità di punteggio.

Lo scenario particolare, vedrebbe la decisione da parte della Lega Calcio per chi tra, in questo caso tra Juventus e Roma, andrebbe a giocare la prossima Champions League. Si tratta di un’ipotesi possibile e come unica attuabile, in caso di necessità: il lancio della monetina potrebbe decidere il piazzamento in Champions League.

Come funziona il lancio della monetina: l’ipotesi in Serie A

Qualora dovesse terminare con parità totale di classifica, la situazione tra Juventus e Roma si complicherebbe con conseguente lancio della monetina per decretare chi tra queste due squadre, andrebbe in Champions League.

Questo scenario, possibile, verrebbe fuori in caso di pareggio per 1-1 tra Torino-Roma, così come la sconfitta per 3-0 della Juventus in casa del Venezia. Questo, col pareggio o con la sconfitta della Lazio, a quel punto, con qualsiasi risultato. Insomma, non proprio uno scenario semplice, ma niente è mai impossibile nel calcio. A riportare la notizia sulla possibilità in Serie A, è SportMediaset, che ha spiegato anche come, eventualmente, si svolgerà il sorteggio. Sarà in forma privata e in Lega Serie A, decretando con un lancio della monetina da parte di Ezio Simonelli la squadra che strapperebbe così il quarto pass tra i club piazzati in cima alla classifica per la prossima Uefa Champions League.