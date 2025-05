UFFICIALE, il Club è stato venduto: svelati i nuovi proprietari

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma con la fine della stagione è finalmente arrivata la tanto attesa ufficialità.

Dopo tutte le difficoltà e i rischi di questi mesi il Club ha finalmente cambiato proprietà, con il closing che è stato firmato e formalizzato proprio nelle scorse ore. Adesso comincerà una nuova era, con tante novità all’orizzonte, visto che chi arriverà al comando ha già lasciato intendere che metterà mano alla situazione cambiando sia a livello sportivo che dirigenziale, quindi dobbiamo aspettarci una vera e propria rivoluzione. A fronte di questo sarà anche importante e curioso capire chi resterà e chi no, ma per il momento è meglio che il focus si concentri su questo storico cambio di proprietà.

UFFICIALE il cambio di proprietà

Nel corso di questi mesi è stata seguita passo dopo passo una trattativa che non sembrava riuscire ad imboccare la strada giusta. Le parti rimandavano continuamente una decisione che poi è finalmente arrivata in concomitanza con la fine della stagione.

La sensazione è che a questo punto gli acquirenti abbiano aspettato proprio il piazzamento finale della squadra per affondare il colpo decisivo e presentare l’offerta che ha poi convinto l’attuale proprietà a cedere. Nel corso delle prossime settimane il nuovo stato maggiore del Club arriverà in città e si presenterà a tifosi ed ambiente, che non hanno alcuna intenzione di vivere le difficoltà di questa stagione, ed è per questo che chiedono alla nuova proprietà una sola parola d’ordine: ambizione. Chissà se verrà rispettata.

Stando dunque a quanto riportato anche dal collega Francesco Di Pasquale sui propri canali social, dopo la vittoria contro la Pro Patria e la conseguente salvezza in Serie C, la Pro Vercelli ha cambiato proprietà. Il 100% delle quote della società piemontese sono infatti passate nelle mani di un’organizzazione calcistica internazionale.

Svelati i nuovi proprietari del Club

Dopo aver raggiunto la salvezza in Serie C la Pro Vercelli può tirare un sospiro di sollievo e cominciare finalmente a programmare la prossima stagione, dove l’obiettivo sarà sicuramente quello di fare meglio e puntare, grazie agli investimenti di questa nuova proprietà, la Serie B, categoria nella quale una squadra storica come quella piemontese meriterebbe di militare sempre.

Ma in tutto questo, chi sono i nuovi proprietari della Pro Vercelli? Stando a quanto riportato dal collega Francesco Di Pasquale, il club piemontese è passato nelle mani di Bridge Football Group, che come anticipato già sarebbe a capo di diversi club europei ed asiatici, come ad esempio lo Shaanxi Union FC, squadra del massimo campionato cinese.