De Rossi torna ad allenare: l’hanno convinto in Serie A

Dopo una stagione quasi intera in disparte ora è pronto a tornare e riscattarsi, perché Daniele De Rossi può di nuovo accettare un’avventura in Serie A.

Arrivato alla Roma dopo l’esonero di Mourinho a gennaio 2024, poi De Rossi è stato confermato anche la scorsa estate per iniziare un nuovo anno e firmato anche un contratto triennale con i giallorossi. Poi qualcosa si è rotto con una parte della dirigenza che ha deciso di licenziare il giovane allenatore dopo pochissime giornate di campionato e creato un grande caos in città.

La Roma dopo l’esonero di De Rossi è crollata e solo l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina è stato decisivo per quello che può essere un miracolo sportivo per una grande rimonta di una squadra che adesso potrebbe anche raggiungere all’ultima giornata la qualificazione alla prossima Champions League.

In questo momento ci sono delle novità che riguardano il futuro di De Rossi che può seriamente tornare ad allenare in Italia. Perché il giovane allenatore vanta una grande considerazione da parte di diverse società italiane che sono pronte a dargli una nuova occasione. Occhio a quello che può accadere anche a Roma visto che l’allenatore vanta ancora un contratto di un paio di anni con i giallorossi.

Calciomercato: De Rossi torna ad allenare in Italia, la scelta

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano il futuro di Daniele De Rossi che può approdare a Roma ancora una volta, occhio a questo possibile scenario a sorpresa perché adesso ci sono delle novità proprio in questo senso per il futuro del club.

Secondo le ultime notizie riportate dai colleghi di Tmw, non bisogna escludere nessuno scenario perché in casa Roma può accadere di tutto con la concreta possibilità che alla fine possa arrivare anche la scelta da parte del club di puntare di nuovo su De Rossi.

Quando i Friedkin hanno esonerato De Rossi dalla Roma per colpa dell’ex dirigente Lina Souloukou che ora è stata fatta fuori, i fratelli presidenti hanno salutato l’ex allenatore lasciando anche una porta aperta per una nuova avventura in futuro.

Potrebbe essere proprio De Rossi la scelta del nuovo allenatore per la Roma con Ranieri che è pronto a custodirlo sotto la sua ala in un nuovo ruolo dirigenziale.