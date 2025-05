Inzaghi saluta l’Inter dopo Monaco: proposta irrifiutabile

Sognano quantomeno di vederlo trionfare, se dovesse poi annunciare l’addio, Simone Inzaghi. Da una parte lo Scudetto e dall’altra la Champions League.

Come fanno sapere da fonti estere, da Gazzetta.it svelano quelle che sono le cifre da capogiro per il progetto che metteranno in piedi con Simone Inzaghi, per il futuro lontano dall’Inter dell’ex tecnico biancoceleste.

Il Mister dell‘Inter dovrà sperare nel miracolo contro il Como, non tanto per la sfida da giocare al Sinigaglia, quanto per ciò che dovrà fare il Cagliari sul campo del Napoli perché non è padrone del proprio destino il club nerazzurro che, da quando è stato superato dalla formazione allenata da Antonio Conte, ha perso altrettanti punti per strada non riuscendo a compiere il sorpasso e restando quindi dietro di un punto. Venerdì al Diego Armando Maradona si decide tutto, con Inzaghi che potrebbe vivere quella che per lui è l’ultima partita in Serie A, prima del suo addio. Da capire se sarà subito dopo Monaco o dopo il Mondiale per Club però.

Inzaghi saluterà l’Inter: decisione dopo Monaco, le cifre

Il club che lo ha scelto come allenatore, potrebbe volere Simone Inzaghi da subito, e non solo dopo il Mondiale per Club.

Nelle intenzioni di chi punta tutto sull’allenatore di Piacenza, quella di convincerlo sin da subito a lasciare come è successo ad esempio a Carlo Ancelotti, che ha lasciato la panchina a Xabi Alonso, non partecipando al Mondiale per Club con le Merengues. Fronte Inter potrebbe essere diverso, ma niente è da escludere, specie perché per Inzaghi si tratta di una proposta a dir poco irrifiutabile.

Si tratta di 20 milioni di euro all’anno da parte dell’Al-Hilal, pronto a far sul serio per Inzaghi. Il presidente Fahed Bin Saad Bin Nafel avrebbe addirittura dichiarato di essere riuscito a convincere l’allenatore dell’Inter, per averlo sin da giugno e non dopo il Mondiale.

Inzaghi come Mourinho? I tifosi sperano almeno nell’analogia

“È meglio lasciarsi, che non essersi mai incontrati”, direbbe De Andrè. Lo penseranno i tifosi dell’Inter, qualora dovesse effettivamente andar via l’allenatore che, al di là di come andrà, ha regalato la gioia ai nerazzurri di godersi una doppia finale a distanza di due anni, in Champions League. Per ora è chiaro che Inzaghi è concentratissimo sulle partite da vivere con l’Inter, tra campionato e Champions League. Ma chissà che per il tecnico non possa presto essere fatto un annuncio, magari come accadde per Mourinho che vincendo la Champions League scelse di salutare tutti, in lacrime, proprio a Monaco.

Al di là poi del Mondiale per Club o meno, potrebbe salutare con annuncio definitivo in merito al suo domani lontano dall’Inter. 20 milioni di euro di ingaggio sono troppi per un giocatore, figurarsi per un allenatore che andrebbe in Arabia Saudita a godersi il periodo post-Inter, che potrebbe concludere appunto con la straordinaria vittoria in Champions League. Senza dimenticare che esistono i miracoli poi, possibili, da poter vivere in campionato.