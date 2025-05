“Klopp ha detto sì”: confermato l’arrivo in Serie A

A dir poco clamoroso lo scenario che vede la scelta di Klopp, pronto all’approdo in Serie A, dopo i rumors di calciomercato sul suo conto.

Sul tecnico tedesco è stato annunciato l’arrivo in Serie A, per aver detto “sì” alla squadra che sta lavorando in gran segreto, ormai da diversi mesi, alla scelta in panchina.

Si era fermato per un anno, dopo il suo addio al Liverpool, lavorando come dirigente all’interno delle società della Red Bull, in un ruolo particolare che era quasi più legato ad un ruolo di amministrazione, come “consigliere” delle società gestite dalla ricca proprietà delle bevande energetiche. A lui però manca il campo e questa mattina è stato annunciato il suo arrivo in Italia, con la scelta presa a sorpresa sulla destinazione in Serie A per Jurgen Klopp.

Klopp in Serie A: ha detto “sì” al club italiano

La notizia bomba è stata sganciata da La Stampa, con l’Agenzia ANSA che pure ha riportato la notizia. Jurgen Klopp ha accettato di allenare in Serie A.

Una news che inevitabilmente va a cambiare tutto in Serie A, col valzer di allenatori tra i club ai vertici del campionato italiano, che vede ora un nuovo protagonista assoluto e inaspettato, per quelli che saranno poi gli allenatori della prossima stagione che si daranno battaglia per i primi posti.

Con o senza Champions League, la Roma avrebbe convinto Jurgen Klopp, che sarebbe pronto ad un’esperienza simile a quella di Borussia Dortmund e Liverpool. Una squadra che, attraverso un progetto vincente, vuole prendere per mano e portare in alto, lì dove sogna di essere la Roma che, senza dubbio e con un allenatore di questo calibro, rientrerebbe tra le serie candidate per un posto al titolo di Serie A, nel 2025/2026.

Confermate le voci: Klopp avrebbe accettato già la Roma

Qualcuno poteva soltanto sognarlo Claudio Ranieri al centro del campo ad urlare “Jurgen Klopp” in pieno stile Klopp tra l’altro, quando annunciò l’arrivo di Arne Slot, che avrebbe vinto poi il campionato l’anno dopo. Adesso però, al di là degli annunci, Klopp in Serie A e alla Roma non è più così utopico.

C’era chi aveva predetto l’arrivo di Klopp anche a causa del video criptico pubblicato dai Friedkin dove, ogni iniziale per mostrare le bellezze della Capitale, citando anche il Kolosseum, equivalevano al nome proprio di Klopp. L’allenatore tedesco, fermo da un anno, accetterebbe la Roma per il progetto presentato dai Friedkin e da Claudio Ranieri, allenatore che spostandosi in dirigenza, avrebbe quindi convinto Klopp a firmare con la Roma. Molto presto arriveranno novità e annunci importanti, con l’accelerata che vorrà fare la Roma adesso che tutto è stato “spifferato” sul domani in Capitale.