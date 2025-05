Allegri firma lo stesso senza coppe: niente Milan, la destinazione

Massimiliano Allegri potrebbe essere pronto a tornare, pure senza Champions e senza coppe, ma non al Milan.

Sono emerse alcune voci in merito al ritorno in panchina di Max Allegri, ma non alla Juventus, dove pure si è ipotizzato un Allegri-tris, dopo le due precedenti avventure vissute in bianconero. Ma non è alla Juve che si consumerà il suo ritorno e neppure al Milan.

Allegri in verità aspetterebbe il Napoli, stando a ciò che è filtrato sull’incontro tra Aurelio De Laurentiis e il tecnico livornese perché, il patron della FilmAuro senza voler commettere gli stessi errori commessi quando Luciano Spalletti salutò e si trovò a scegliere Rudi Garcia, sta già valutando il Piano B, C e pure D se serve. Ma l’attesa sarà valida solo per un paio di settimane, poi sceglierà quale firma mettere sulle proposte di contratto che arriveranno a Livorno.

Allegri può firmare subito, anche senza coppe: niente Milan

Allegri aspetterà il Napoli sulla scelta di separarsi o meno da Antonio Conte, per poi valutare che cosa fare del suo domani. Non sarà però un’attesa eterna, anche perché aspettando aspettando, potrebbe perdersi l’occasione che si è presentata questa sera, stando a ciò che rivelano dal Sun.

Dall’Inghilterra, dopo l’occasione sciupata da parte del top club di Premier League di accedere dalla porta principale della Champions League come testa di serie, starebbero pensando all’esonero dell’allenatore che arrivò come “salvatore” di un progetto che invece pare già fallito.

Ruben Amorim rischia l’esonero immediato e la rifondazione allo Untied, dopo la sconfitta in finale questa sera contro il Tottenham che, nel derby inglese di Europa League si è portato a casa il trofeo prestigioso che equivale anche al piazzamento come testa di serie in Champions League nel 2025/2026. Senza coppe lo United procederà sulla rifondazione che vede da una parte l’esonero per Amorim e dall’altra l’arrivo possibile di Max Allegri.

Solo due ipotesi per Allegri: le cifre del budget per il mercato

Al momento, due squadre sono in pole davvero per il futuro di Allegri. La prima resta il Napoli che, senza Conte, non resterà a mani vuote. L’allenatore livornese è un “pallino” di De Laurentiis così come lo fu Conte, prima della firma in azzurro. E poi c’è adesso l’opzione che si apre allo United.

Così come a Manchester, anche al Napoli il mercato con Allegri in panchina “rischia” di essere ricchissimo. In entrambi i posti Allegri potrebbe trovarsi con 200 milioni di euro da poter spendere, tenendo conto della possibilità di allenare Victor Osimhen. Un’ipotesi che, paradossalmente, potrebbe concretizzarsi in azzurro. L’ex Juventus potrebbe convincere Victor a restare al Napoli, dopo l’anno in prestito vissuto al Galatasaray oppure portandoselo dietro nella sua avventura allo United.