“Campionato falsato”, scoppia la bomba: caos Inter

L’ultimo turno di campionato si preannuncia molto infuocato: l’Inter non le ha mandate a dire, la bomba è scoppiata.

Il 2-2 di San Siro contro la Lazio potrebbe aver compromesso in maniera definitiva le possibilità dell’Inter di mantenere lo scudetto sul petto. Con un successo sui biancocelesti, infatti, la truppa allenata da Simone Inzaghi avrebbe sorpassato il Napoli e si sarebbe portata a +1 sui rivali a una giornata dal termine. Invece il rigore realizzato da Pedro al 90′ costringe l’Inter a rimanere seconda a un punto dai partenopei e a sperare in un miracolo nell’ultimo turno.

Alla dirigenza interista non è però andato giù l’arbitraggio di Chiffi nel match contro la Lazio. I nerazzurri non hanno gradito soprattutto il rigore assegnato agli ospiti dal VAR per fallo di mano di Bisseck: secondo Lautaro Martinez e compagni il difensore teneva le mani dietro la schiena, pertanto non doveva essere punito.

L’Inter ha poi protestato anche per altri episodi avvenuti durante la gara di domenica sera a San Siro, in primis la spinta di Rovella su Bisseck nell’area di rigore laziale. Infine i nerazzurri non hanno dimenticato il rigore non assegnato in Inter-Roma (fallo di Ndicka su Bisseck): un punto in meno che oggi pesa molto in ottica scudetto.

‘Campionato falsato’: furia Inter, parole durissime

Il club di Viale della Liberazione ha deciso di rendere pubblico tutto il proprio fastidio per le scelte arbitrali non presentando alcun tesserato ai microfoni dopo la gara pareggiata contro la Lazio. Un silenzio stampa che fa rumore quando mancano solo 90 minuti al termine del campionato.

Anche Graziano Carugo Campi, giornalista e scrittore, è intervenuto su X per parlare dell’episodio che ha fatto infuriare i nerazzurri. A suo dire le polemiche sulla Marotta League “hanno falsato il campionato“ e la dimostrazione è proprio la massima punizione fischiata da Chiffi nel finale di Inter-Lazio.

“Bisseck mette le mani dietro la schiena poi salta, risultando scomposto. E’ involontario e Castellanos fa la seconda furbata, dopo la scenata con Kalulu“, prosegue Graziano Carugo Campi, facendo riferimento all’episodio che ha visto coinvolti l’attaccante laziale e il difensore bianconero nel recente Lazio-Juve e che ha poi portato all’espulsione dell’ex Milan. Sotto il post del giornalista compaiono però molti commenti di utenti – molti di fede juventina – che la pensano diversamente: “Cosa c’entra la volontarietà? – scrive un tifoso – Allarga il braccio, aumenta il volume, rigore, stop“.