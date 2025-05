Colpo dei bianconeri: l’attaccante francese firma fino al 2026

Una vera e propria sorpresa per il club che ha deciso di definire ogni accordo per quanto riguarda la firma dell’attaccante, che dunque firmerà fino al 2026 con la società di Serie A.

Calciomercato: firma a sorpresa, è tutto fatto

Infatti, la società ha già esercitato l’opzione di rinnovo per tenere all’Udinese Thauvin. Rinnovo fino al 2026 per l’ex Marsiglia che resta al centro del progetto della società, che invece lascerà partire Alexis Sanchez che è destinato ad altri lidi.

Thauvin Udinese: c’è l’accordo

Esercitato l’opzione di rinnovo per Florian Thauvin che, dunque, si lega alla società bianconera anche per la prossima stagione. Salvo sorprese, l’attaccante proseguirà l’avventura all’Udinese.

Nelle scorse settimane si è parlato di un timido sondaggio da parte del Como ma con questa mossa l’Udinese ha chiuso le porte all’eventuale cessione del calciatore che si appresta a guidare i friulani in Serie A anche la prossima stagione.