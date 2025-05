De Bruyne Napoli: si inserisce un’altra italiana, la scelta del belga

A che punto è la trattativa per l’arrivo a Napoli di Kevin De Bruyne?

Il trequartista belga, grande obiettivo di mercato degli azzurri, ha già fatto sapere che lascerà il Manchester City a parametro zero. In Italia piace al club di De Laurentiis che, però, dovrà superare la concorrenza di un’altra società, ecco quale.

Si intensificano le voci relative al futuro del belga che compirà 34 anni il prossimo giugno. Nonostante l’età avanza, il giocatore continua ad attirare l’interesse di numerosi club che si sono iscritti alla lista dei pretendenti per ingaggiarlo a costo zero.

Il calciatore, infatti, è davvero una grande opportunità di mercato, per qualunque società che intende migliorare la propria rosa. Ovviamente, i costi in ballo sono alti per un giocatore che nell’ultimo tempo ha vinto di tutto con il Manchester City.

Via dal Manchester City, cosa può succedere adesso

Il giocatore ha ufficialmente salutato i tifosi e la squadra inglese, visto che ha deciso di non partecipare al prossimo Mondiale per Club proprio per evitare i rischi di un infortunio.

Sarà libero, dunque, sin da subito e pronto a vestire la maglia di un nuovo club. Il Napoli si è mosso in maniera concreta per chiudere l’accordo con il giocatore, che apprezza tanto il capoluogo campano visto che si è sposato in costiera.

Ma ciò non basta per una fumata bianca, serve altro per convincere De Bruyne a firmare con il Napoli a partire dall’ingaggio con la proposta fatta che inferiore alle aspettative del giocatore, che al City guadagna cifre davvero alte per ogni squadra di Serie A.

Ecco perchè, in questa trattativa, pare essersi inserita un’altra squadra di Serie A che è pronta a beffare il Napoli. Si tratta proprio dell’ex dirigente Giuntoli, che sta facendo un tentativo per portare alla Juventus De Bruyne.

De Bruyne Juventus: il Napoli resta fregato?

Come riferito da Juventusnews24, nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione di mercato in merito ad un trasferimento alla Juventus di Kevin De Bruyne.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il belga non ha ancora deciso la prossima destinazione. Lo farà prossimamente insieme alla sua famiglia.

Il Napoli resta in corsa per il giocatore, con la società di De Laurentiis che ha messo sul piatto una bella proposta per convincerlo a firmare. Dall’alteo lato, è spuntata fuori anche la pista Major League Soccer, con i Chicago Fire che hanno fatto una proposta ad aprile.