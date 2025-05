Fiorentina: esonero Palladino, spunta un nuovo allenatore

Ci sono delle novità relative al futuro in panchina di Palladino. La Fiorentina sta facendo delle riflessioni, a seguito degli ultimi risultati negativi che rischiano di compromettere la partecipazione in Europa della squadra.

Oltre a questo, sotto la lente d’ingrandimento del club anche la semifinale persa contro il Betis Siviglia. Una serie di situazioni, dunque, che hanno fatto accedere una lampadino all’interno della società viola che s’è legata con le proprie mani, a seguito della decisione di rinnovare il contratto a Palladino, fino al 2027, prima dell’esito della semifinale di ritorno.

Ovviamente, non sarà Palladino ad andarsene ma dovrà essere la società viola a cambiare allenatore, tenendo poi a libro paga anche il tecnico di Mugnano.

Una situazione paradossale e abbastanza complicata che può portare a delle novità subito dopo la fine della stagione.

Esonero Palladino Fiorentina, spunta una voce sul sostituto

L’influencer Damiano Er Faina, attraverso il suo profilo social X, ha fornito delle novità riguardo la possibilità dell’esonero di Palladino.

Secondo il content creator romano, è abbastanza scontato che a fine stagione possa arrivare la separazione fra la Fiorentina e Palladino. Addirittura, Er Faina si è sbilanciato dando per certo l’addio del tecnico che può essere sostituito da un grande nome.

Infatti, nel mirino della dirigenza c’è proprio Maurizio Sarri che potrebbe tornare in pista per allenare il club viola, ovvero una delle squadre per il quale ha sempre fatto il tifo da bambino, con la sua famiglia che è dichiaratamente tifosa della Fiorentina.

Una scelta logica, dunque, per Sarri che potrebbe accettare l’incarico.

Quale futuro per Maurizio Sarri?

Accostato, di recente, a tante società italiane, alla fine può avere la meglio la Fiorentina che può sostituire Palladino e portare in viola Maurizio Sarri.

L’allenatore, infatti, è pronto a valutare l’offerta della società viola che potrebbe puntare proprio sull’ex Lazio per rinnovare il progetto tecnico.

Con l’arrivo al Milan di Tare, per Sarri si chiudono le porte anche dell’eventuale trasferimento in rossonero, considerati i pessimi rapporti con il dirigenti albanese, con cui ha condiviso – senza non poche difficoltà – l’esperienza alla Lazio.

Ecco perché, se Sarri decidesse di proseguire l’esperienza in Italia, può prendere in considerazione solo la proposta della Fiorentina che è, forse, l’unico club che potrebbe convincerlo a firmare.