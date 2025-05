Calciatore positivo all’ecstasy: 2 anni di squalifica

A dir poco scioccante il comunicato che arriva sul calciatore positivo all’ecstasy. Una situazione quasi senza precedenti che ha obbligato la Federazione a prendere dei provvedimenti.

Seri i provvedimenti, dopo la bufera che si era già creata per altri motivi su un altro centrocampista del campionato stesso che, coprendo il logo dell’arcobaleno, ha portato la comunità LGTB a chiedere la squalifica dal campionato.

Chi si è preso la condanna con squalifica perché positivo non solo all’ecstasy, ma anche all’MDMA, è il giocatore senegalese che rischia di vedere così la sua carriera stroncata. La Federazione, come ha fatto sapere con una sentenza ufficiale, lo ha allontanato dai campi di calcio fino al 2027.

Positivo all’ecstasy: stangata dalla Federazione per il calciatore

Scandalo vero e proprio, che colpisce il giocatore sul quale anche il club francese, molto presto, prenderà dei provvedimenti. Ha tutto il diritto e ne sta valutando le possibilità di essere risarcito il club, proprietario del cartellino di Ibrahima Niane, giocatore squalificato per ben due anni dopo la sua positività all’ecstasy e all’MDMA.

Al seguito di alcuni controlli per l’antidoping, che spesso vengono effettuati non solo in Italia, ma anche negli altri campionati in Europa, è emersa la notizia che ha mandato su tutte le furie il suo club di appartenenza.

Si tratta di Niane, giocatore dell’Angers che non potrà giocare a calcio nei prossimi due anni. In Francia almeno, perché la Ligue 1 lo ha squalificato a lungo termine. C’è da sottolineare, oltretutto, che Ibrahima Niane non aveva già giocato le ultime quattro sfide del campionato. E adesso, anche in futuro, dovrà stare a guardare gli altri giocare. Da capire se la stessa squalifica coprirà solo il campionato francese o se sarà a livello globale, con provvedimento che cade tra Fifa e Uefa poi.

L’AFLD squalifica il giocatore: lui se ne torna in Africa

L’agenzia antidoping in Francia, l’AFLD, non ha avuto neppure giustificazioni da parte di Niane. Non si è difeso il giocatore, almeno per ora, su quanto accaduto. Nessuna alterazione dell’esito degli esami, non ha dichiarato nulla se non “privatamente” e al club.

Come fanno sapere da L’Equipe, il giocatore ha raggiunto il Senegal, lasciando la Francia. L’assunzione delle sostanze stupefacenti ha allontanato, come riferiscono i media locali per le notizie dell’Angers, il giocatore dalla squadra. Dopo aver discusso con i suoi compagni di squadra e con il tecnico Dujeux, si sarebbe deciso così. L’Angers si è salvato, ma l’esperienza al club bianconero per Niane è cosa finita. La sua carriera, dovesse ricominciare, sarà totalmente da un’altra parte.