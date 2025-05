Colpo Reijnders: il Milan ha già scelto il sostituto, Inter beffata

Un vero e proprio intreccio di calciomercato, quello che può venir fuori nei prossimi mesi. Il Milan è la grande protagonista di questo affare, con la cessione di Reijnders e l’arrivo di un altro grande talento.

Inter spiazzata dalla notizia del possibile inserimento da parte del Milan che, già da gennaio, ha mosso passi concreti con l’agente per l’arrivo del centrocampista che può essere il sostituto ideale di Reijnders.

L’olandese, infatti, dopo la bella stagione trascorso in rossonero, è pronto a fare le valgie e andare in Premier League, che può coprire d’oro il giocatore e lo stesso Milan che può mettere a segno una grande plusvalenza.

Lavori in corso per il Milan, che è pronto a chiudere per l’arrivo in panchina di un nuovo allenatore. Intanto, la dirigenza sta per mettere a segno ancora un altro colpo con l’arrivo nell’organigrama di Igli Tare, che può dare una grossa mano al club.

Con l’albanese, infatti, potrebbero arrivare delle grosse novità dal calciomercato, a partire proprio dalla cessione di Reijnders che potrebbe portare in dote davvero tanti soldi.

Intanto, già spunta una pista di mercato che riguarda proprio il centrocampista olandese con il Milan che, in caso di cessione, è pronta a cambiare strategia e puntare su un giovane italiano.

Chi prende il Milan al posto di Reijnders?

E’ la redazione di tmw a fare il punto della situazione in merito a questo affare di calciomercato, che riguarda proprio il futuro dell’olandese ex Feyenoord, che è reduce da una bellissima stagione con la maglia del Milan.

La sua partenza oggi, infatti, può fruttare al club almeno 60-65 milioni di euro, se non di più. Ecco perché con questa mossa Furlani garantirebbe un mercato di tutto rispetto al club, che potrebbe sostituire Reijnders portando al Milan Samuele Ricci del Torino.

Ricci Milan, Inter beffata: cosa può succedere

Il profilo del regista italiano piace molto a tante società di Serie A. Infatti, non c’è solo il Milan su Samuele Ricci che è nel mirino anche di Inter e Napoli.

Con la cessione di Reijnders al Manchester City, che potrebbe sostituire De Bruyne proprio con l’olandese, il club rossonero avrebbe la disponibilità economica per chiudere questa operazione di mercato.

Dopo i fitti colloqui avuti già a gennaio, adesso il club può entrare nel vivo e definire questo colpo nei mesi estivi con il Torino pronto ad incassare una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro.