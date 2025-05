Dall’Atalanta al Milan, che colpo: il Diavolo torna grande

Il Diavolo rossonero getta le basi per tornare grande: dall’Atalanta al Milan, che colpo. Ecco tutti i particolari

La ‘Dea’ nell’Olimpo del calcio (la Champions League), il ‘Diavolo’ fuori dalle coppe europee. L’Atalanta e il Milan si apprestano a concludere la stagione con umori contrapposti. Gli orobici, già sicuri della partecipazione alla prossima edizione della Champions League, domenica prossima, 25 maggio, contro il Parma che cerca un punto per l’aritmetica salvezza, al ‘Gewiss Stadium’, giocheranno per le statistiche e per l’ultimo abbraccio stagionale dei tifosi.

Tutt’altra atmosfera al ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro dove il Milan, contro un Monza già da tempo retrocesso, proverà a chiudere con dignità una stagione, a dir poco, deludente e che di certo non può essere salvata dalla conquista della Supercoppa italiana, sebbene superando in finale i cugini nerazzurri, anche perché bruciano ancora la prematura uscita di scena dalla Champions League e il ko nella finale di Coppa Italia che si aggiungono a un rendimento in campionato ben al di sotto delle aspettative.

Comunque, se gli umori diametralmente opposti dividono il Milan e l’Atalanta, il mercato, anche se ufficialmente non ha ancora aperto i battenti, li lega. Infatti, il Milan getta le basi della rifondazione piazzando il primo colpo proprio in casa dell’Atalanta.

Nuovo Direttore sportivo Milan: Lee Congerton in pole, ma non possono essere escluse altre soluzioni

Se sabato prossimo, con il match casalingo contro i brianzoli, terminerà la stagione dei rossoneri, continua, invece, lo scouting per il nuovo Direttore sportivo, con il relativo casting che va avanti ormai da diverso tempo. Ebbene, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, al momento in pole position ci sarebbe Lee Congerton, ex dirigente dell’Atalanta, ora in Arabia Saudita all’Al-Ahli.

Tuttavia, non può essere esclusa l’opzione Igli Tare che ha già incontrato due volte l’Ad milanista Giorgio Furlani, con le parti che si sono avvicinate tanto che a breve potrebbe registrarsi un’accelerata. Non ancora tramontate del tutto nemmeno le piste che conducono a dirigenti che al momento sono sotto contratto con altre squadre come D’Amico (Atalanta), Manna (Napoli) e Sartori (Bologna).

Comunque, come detto, per la ‘rosea’, il nome caldo per il ruolo di Direttore sportivo, cui competerà la responsabilità dell’imminente sessione estiva di calciomercato è quello di Lee Congerton, 51enne gallese, oggi all’Al-Ahli ed ex responsabile per lo sviluppo internazionale dell’area sport dell’Atalanta. Nondimeno, in relazione all’ indiscrezione di mercato in questione Geoffrey Moncada, attuale Direttore tecnico rossonero, intercettato da DAZN prima di Roma-Milan, non si è sbilanciato: “Lee Congerton? Non lo conosco, non ho sentito questo rumor. Non posso dire nulla su di lui”.