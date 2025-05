Furia Inter, un altro big salta Napoli: la lista completa

Da Milano la protesta riguardo la scelta del Cagliari che, per la sfida di campionato contro il Napoli, perde un altro big: ecco quale.

Inter e Napoli sono protagoniste a distanza di una lotta Scudetto che sta tenendo incollati, davanti ai televisori e non solo, milioni di tifosi e appasionati di calcio.

Mai come quest’anno, il campionato avvincente, fino all’ultima giornata, può decretare la vincitrice con gli azzurri che sono in vantaggio, avendo dei punti in più rispetto ai rivali nerazzurri ed anche perché dovranno affrontare, in casa, un Cagliari già salto che arriva senza alcuni titolari.

Quella di domani sarà una lunga serata. Da Como a Napoli, il viaggio è breve con i tifosi che attendono di conoscere la vincitrice della Serie A. La Coppa, che per decisione della Lega, è già nel capoluogo campano, può trasferirsi a Milano in caso di esito negativo della sfida contro il Cagliari, con eventuale successo dell’Inter contro il Como.

Un’attesa spasmodica per il popolo azzurro, che da tempo non viveva emozioni del genere visto che con Spalletti la matematica dello Scudetto, nel mese di maggio, era già arrivata.

Intanto, spuntano le prime indiscrezioni riguardo la probabile formazione del Cagliari contro il Napoli. Ecco le scelte di mister Nicola che lascia a riposo alcuni titolarissimi.

Una scelta, questa, che ha scatenato l’ira dell’Inter e dei suoi tifosi: ecco l’elenco completo di chi non sarà presente al Maradona per la sfida contro gli azzurri.

Cagliari, un altro indisponibile contro il Napoli

C’è attesa per l’ultima sfida del campionato di Serie A, con il Cagliari che sarà di scena con la salvezza già in tasca, raggiunta dopo la bella vittoria contro il Venezia di domenica scorsa.

Da una settimana circa, quindi, si è tornato a parlato delle motivazioni del club sardo. In che condizioni si presenterà la squadra? Quali giocatori del Cagliari mancheranno contro il Napoli?

Dopo Caprile e Gaetano, un altro ex della partita non scenderà in campo al Maradona contro il Napoli. E’ notizia di poco fa l’infortunio da parte dell’attaccante Pavoletti, che non sarà della partita contro gli azzurri.

Un altro stop, dunque, per la squadra ospite che dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti, in vista della sfida contro il Napoli che si giocherà lo Scudetto contro la squadra di Davide Nicola.

Convocati Cagliari contro il Napoli: chi manca

Altri 2 giocatori si aggiungono alla lista delle assenze per il Cagliari, che contro il Napoli deve fare a meno di: Caprile, Gaetano, Felici, Luvumbo e anche Pavoletti.

L’attaccante, ex della partita, si è fatto male nel corso di un allenamento riportando un risentimento al ginocchio sinistro. L’esterno, invece, ha accuato un problema al flessore della coscia.

Ecco, di seguito, i nomi dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta di Napoli:

Portieri: Sherri, Ciocci, Iliev

Difensori: Luperto, Obert, Zappa, Augello, Palomino, Congoni, Zortea, Mina, Pintus

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Jankto, Prati, Marin, Makoumbou

Attaccanti: Piccoli, Vinciguerra, Kingostone, Coman