La proposta sconvolge l’Inter: addio pazzesco

Cessione tutt’altro che da escludere per un calciatore dell’Inter. E’ in arrivo una proposta che potrebbe tentare il club nerazzurro

Comincia a prendere forma l’Inter della prossima stagione. Dopo aver formalizzato, già a gennaio, l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, i nerazzurri sono a un passo da Luis Henrique, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia per il quale è vicina un’intesa con il club francese sui 25 milioni.

Qualora l’affare dovesse andare in porto, Luis Henrique (come Sucic) sarà a disposizione di Simone Inzaghi già per il Mondiale per Club alla stregua di Nicola Zalewski per il quale va solo formalizzato il riscatto dalla Roma e di Francesco Pio Esposito, l’attaccante vice capocannoniere in Serie B con lo Spezia che tornerà in nerazzurro alla fine della seconda stagione di prestito con il club ligure.

Oltre a Sucic, Luis Henrique ed Esposito ci saranno altri volti nuovi nell’Inter che verrà. Marotta e Ausilio sono al lavoro su più fronti e per tutti i reparti che saranno rinforzati prevalentemente con l’acquisto di calciatori che possano contribuire, oltre ad aumentare la competitività dell’organico a disposizione di Inzaghi, anche a ringiovanirlo considerata l’età media piuttosto elevata.

Inter, l’addio è possibile: in arrivo una proposta dalla Premier League

A differenza delle passate sessioni estive di calciomercato in cui era obbligata a cedere prima di effettuare nuovi acquisti, stavolta l’Inter avrà maggiori margini di manovre grazie ai cospicui introiti ottenuti grazie al cammino in Champions League e alla partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club. Una situazione che, tuttavia, non esclude la possibilità di cessioni eccellenti qualora dovessero arrivare offerte di rilievo.

Una di queste potrebbe riguardare Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco (44 presenze con 3 gol e 3 assist in stagione) ha molto mercato in Premier League. Dopo i rumors su un interessamento di Manchester United e Tottenham, il portale Footmercato riporta l’indiscrezione su una possibile offerta in arrivo dal West Ham, club che interverrà massicciamente sul mercato dopo l’ultima stagione conclusa nelle retrovie in Premier League.

L’Inter valuta Bisseck almeno 40 milioni. Qualora arrivasse una proposta simile, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di lasciar andare il difensore tedesco e rinforzare la retroguardia con un sostituto con le stesse caratteristiche. A riguardo, come confermato da Gianluca Di Marzio, un profilo che l’Inter sta seguendo da tempo è quello di Koni De Winter del Genoa. L’alternativa al belga è Sam Beukema del Bologna, altro difensore che può essere schierato sia da centrale che sulla destra. A Inzaghi, inoltre, piace molto anche Mario Gila, il difensore della Lazio per il quale sono pervenute già richieste da Liga e Premier League.