Calciomercato: colpo Orsolini, firma fino al 2029

Riccardo Orsolini è pronto a firmare, per lui è pronto un contratto importante con scadenza fissata a giugno 2029. Ecco la notizia di mercato che riguarda l’esterno, fra i migliori del campionato italiano.

Un’altra stagione da record per Riccardo Orsolini che ha trascinato i suoi grazie a dei gol importanti, messi a segno nel corso di questa stagione che per il Bologna è stata ancora una volta storica con la vittoria della Coppa Italia, arrivata dopo 51 anni.

La squadra di Vincenzo Italiano ha messo in mostra diversi talenti, dalla difesa all’attacco, che in estate sono pronti a valutare eventuali proposte provenienti dai top club.

Non c’è solo Orsolini nel mirino della big ma anche altri giocatori, come Beukema, Lucumi, Ferguson e Ndoye, senza dimenticare il bomber Castro. Sarà una sessione di mercato particolarmente intensa per la dirigenza rossoblù, che ha strappato già l’accordo per il rinnovo di Sartori che è il vero deus ex machina dell’area tecnica del Bologna.

Quale sarà il futuro di Riccardo Orsolini?

Una delle più belle sorprese del Bologna è pronto a firmare fino al 2029. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del calciatore, che ha ricevuto una proposta importante da parte del club.

Sulla bocca delle migliori squadre di Serie A, com Milan e Napoli, Riccardo Orsolini – ancora una volta – si è distinto come uno dei più grandi protagonisti della stagione. Numeri importanti per l’esterno che ha realizzato 14 gol e 4 assist in 29 partite di campionato, trascinando la squadra nel momento più importante della stagione.

Legato un affetto profondo con il popolo rossoblù, la società di Saputo intende proseguire nel rapporto con il calciatore.

Ed è per questa ragione che, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sartori è a lavoro per blindare e chiudere l’affare per il rinnovo di contratto con il Bologna di Riccardo Orsolini. Una strategia chiara, da parte del club, che intende allontanare tutte le voci di mercato sul giocatore.

Orsolini Bologna: il club è pronto a farlo rinnovare

La prospettiva è stata già tracciata con la socierà che intende fare di Orsolini la nuova bandiera del Bologna. In squadra dal 2018, toccherà al ragazzo decidere cosa fare del suo futuro, con il Napoli che si è già informato così come altre società di Premier League, che intendono prenderlo la prossima estate. Intanto, Sartori è a lavoro per blindarlo ma servirà tempo prima della definitiva fumata bianca.