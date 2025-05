Inter, rivoluzione in porta: il sostituto di Sommer è italiano

Si avvicina l’addio dell’estremo difensore svizzero, grande protagonista della stagione dell’Inter con alcune prestazioni d’alto livello che hanno contribuito al successo della squadra che anche grazie a lui ha raggiunto la finale di Champions League.

La prestazione contro il Barcellona, nella semifinale di Champions al ritorno a San Siro, è ancora negli occhi di tutti i tifosi che hanno stretto un forte legame con Sommer.

Il futuro, però, è tutto da scrivere per il portiere che potrebbe fare le valigie molto presto ed essere sostituito da un nuovo portiere italiano: ecco chi.

Un ruolo che l’Inter dovrà rinnovare è sicuramente la porta, visto anche l’età avanzata di Sommer. In attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Stankovic, che è un giovane interessante di proprietà dell’Inter, la dirigenza ha messo nel mirino anche altri giocatori.

Chi prende l’Inter al posto di Sommer?

Ci sono diversi profili al vaglio della dirgenza nerazzurra che è alla ricerca di opportunità che potrebbero arrivare proprio dal campionato italiano.

Infatti, il club è sulle tracce di alcuni profili che possono liberarsi gratis nel corso della prossima stagione.

Oltre a Donnarumma, che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ed è un altro giocatore finito nella short list dell’Inter per il futuro, c’è anche un altro estremo difensore che è considerato un vero e proprio top nel suo ruolo.

Anche in questo caso, l’affare potrebbe andare in porto in caso di mancato rinnovo del giocatore con il suo attuale club.

Quale sarà il futuro di Alex Meret a Napoli?

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal giornalista Nicolò Schirà, è previsto nei prossimi giorni un incontro fra gli agenti dell’estremo difensore ed il club azzurro. Le parti, che da mesi sono in contatto per trovare una quadra, avranno a disposizione ancora qualche settimana prima di mettere la parola fine su questa trattativa.

Bisognerà arrivare al dunque, anche perché in caso di mancato rinnovo potrebbe clamorosamente aprisi la pista Inter per Meret, con i nerazzurri alla ricerca di un nuovo estremo difensore visto che Sommer potrebbe salutare molto presto, a causa della sua età.

Meret è un’idea anche se la volontà del calciatore, come ribadita anche al suo entourage, è quella di proseguire l’esperienza al Napoli che potrebbe offrire un rinnovo fino al 2027 a 2,5 milioni a stagione.