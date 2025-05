L’Inter sogna il colpaccio: arriva un fenomeno dal Barcellona

Il club nerazzurro prepara il grande colpo per l’estate: gioiello da Barcellona, così Marotta può davvero riuscirci

Il calciomercato estivo sarà il focus su cui concentrarsi – per tifosi e addetti ai lavori – ed in tal senso l’Inter sembra già parecchio avanti. In attesa di capire se lo Scudetto tornerà nella Milano nerazzurra o si fermerà sotto l’ombra del Vesuvio tra le mani del grande ex Antonio Conte, la dirigenza di Viale della Liberazione sta già programmando la prossima stagione.

Certo, vincere la Champions League porterebbe ulteriore denaro fresco ed un’attrattiva non indifferente per i campioni più richiesti d’Europa. Ma in primis, ad Appiano Gentile, si partirà dalle cessioni. Stefan de Vrij pare destinato a salutare a parametro zero, visto il contratto in scadenza tra un mese e la dirigenza nerazzurra poco propensa a far scattare l’opzione fino a metà 2026. Allo stesso modo in attacco pure Arnautovic e Correa hanno già le valigie in mano e, come il difensore olandese, diranno addio a scadenza il prossimo 30 giugno.

Si prospetta una rivoluzione in praticamente ogni reparto per la ‘Beneamata’ che, ad ogni modo, quest’anno ha dimostrato di potersela giocare fino alla fine in ogni competizione. Beppe Marotta nell’ultimo periodo sta scandagliando il mercato estero, con diversi nomi sul taccuino del presidente nerazzurro.

Dalla Spagna rilanciano di un fortissimo interesse per una stella del Barcellona che tra poche settimane, a sorpresa, potrebbe lasciare la squadra di Hansi Flick per firmare proprio con l’Inter. Uno scenario pazzesco. Ed i tifosi nerazzurri già sognano ad occhi aperti.

Addio Barcellona, c’è l’Inter: colpo pazzesco

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ disegna uno scenario incredibile che potrebbe davvero fare impazzire di gioia i tifosi dell’Inter. Il colpo da Barcellona si fa sempre più concreto, perché la dirigenza di Viale della Liberazione si starebbe muovendo per Fermin Lopez.

Il 22enne di El Campillo, trequartista di qualità eccelsa ma anche schierabile all’occorrenza sulla corsia mancina in attacco, è il grande sogno dell’estate nerazzurra. Al suo secondo anno in prima squadra Fermin ha collezionato ben 45 presenze tra campionato e coppe, con 8 gol e 9 assist vincenti. Da quanto riferito, l’Inter ci sta pensando seriamente in funzione della sostituzione di Henrik Mkhitaryan che tra dodici mesi, quando avrà ben 36 anni, vedrà scadere il suo contratto e potrebbe anche decidere di smettere.

L’armeno già quest’anno non sempre ha garantito minutaggio e prestazioni continue, ecco perché Fermin Lopez può essere una soluzione perfetta: l’investimento che Oaktree si starebbe convincendo di fare col passare dei giorni. Il giocatore ha impressionato i vertici nerazzurri in occasione della semifinale di Champions League vista anche la giovane età.

Al momento non esistono trattative in corso e il ragazzo viene valutato non meno di 50 milioni di euro dal club di Laporta: staremo a vedere fin dove si potrà spingere per la firma del classe 2003, il cui contratto con il Barcellona è stato rinnovato l’anno scorso fino al 30 giugno 2029.