Milan, Tare nuovo ds: primo annuncio sul prossimo acquisto

Habemus direttore sportivo. Il Milan si prepara ad accogliere in squadra Igli Tare, il candidato principale di Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente albanese ha avuto la meglio su tutti, da Sartori a D’Amico fino alla suggestione Giuntoli.

Un ingaggio importante da parte della società che si prepara a rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione. Con la poltrona di ds occupata da Tare, Moncada proseguirà il suo lavoro nell’area scouting, con il dirigente francese che avrà comunque voce in capitolo sulle scelte di mercato da fare.

Il primo quesito da risolvere sarà quello relativo alla permanenza o meno di giocatori come Reijnders, Maignan e Theo Hernandez. Successivamente, poi, bisognerà capire anche chi sarà il nuovo allenatore del Milan, con l’ipotesi Allegri che con Tare in società prende di nuovo quota.

Intanto, già iniziano a circolare le prime indiscrezione relative alle mosse del neo direttore sportivo del Milan che sarà annunciato ufficialmente al termine del campionato ovvero la prossima settimana.

Chi prenderà Tare dal calciomercato?

Dopo essere rimasto fermo per un po’ di tempo, dopo l’esperienza alla Lazio, Tare ha grandi motivazioni ed è pronto a ripartire nel migliore dei modi.

In questi anni si è parlato tanto delle qualità del dirigente albanese, che in Serie A è riuscito a portare dei grandi talenti come Milinkovic Savic e Luis Alberto. Ed ecco perché, il rapporto speciale con i suoi ex giocatori della Lazio, potrebbe aprire le porte a degli scenari abbastanza particolari.

Infatti, sia Milinkovic che Immobile sono 2 giocatori che potrebbero tornare in Serie A nel prossimo mercato. Non è fantasia pensare ad un inserimento di Tare, che potrebbe presentarsi ai suoi nuovi tifosi con due acquisti davvero importanti.

Immobile o Milinkovic per il Milan?

Di sicuro, il reparto offensivo ed il centrocampo saranno rinforzati dalla società visto che attualmente come prima punta in rosa c’è solo Gimenez, in attesa di capire se avverrà o meno il rinnovo di Jovic.

Riguardo il centrocampista, invece, bisognerà capire cosa succederà sul fronte Reijnders. Una partenza del giocatore olandese, direzione Manchester City, può portare nelle casse della società almeno 75 milioni di euro.

Di questi, buona parte potrà essere investita magari per portare al Milan Milinkovic Savic, che attualmente sta facendo la differenza nel campionato arabo.

Immobile, invece, è una suggestione di mercato, visto anche l’età potrebbe essere l’attaccante di scorta che il Milan ha bisogno. Ovviamente, anche in questo caso, bisognerà attendere la decisione finale da parte del Besiktas, che è proprietaria del suo cartellino.

Tutte suggestioni, dunque, che saranno risolte nelle prossime settimane.