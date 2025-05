Nuovo allenatore Roma: si fa largo un’altra suggestione, il nome

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? E’ questa la telenovela di maggio e giugno con i giallorossi che attendono con fiducia la scelta del prossimo tecnico, che dovrà sostituire Ranieri che ha già fatto sapere di voler lasciare al termine di questo campionato.

Contro il Torino, dunque, sarà l’ultima esperienza in panchina di Claudio Ranieri, che la scorsa settimana è stato salutato come merita dalla tifoseria giallorossa che ha riposto grande fiducia nell’allenatore, che intraprenderà un nuovo ruolo all’interno del club.

Sarà, infatti, il prossimo consulente sportivo della società e a lui toccherà anche il compito di prendere un nuovo allenatore. In queste settimane sono stati fatti tanti nomi ma al momento non c’è nulla di certo anche se, nelle scorse ore, è tornato alla ribalta un vecchio candidato, ecco quale.

E’ l’edizione odierna di Repubblica a rilanciare la notizia relativa al possibile arriva in giallorosso di un nuovo allenatore. In queste settimane, infatti, i giornalisti vicini all’ambiente giallorosso, hanno svelato le mosse della proprietà che, almeno ufficialmente, non ha sciolto le riserve riguardo il profilo che dovrà sostituire Ranieri.

La suggestione Jurgen Klopp è stata smentita dallo stesso agente del tecnico tedesco. Ipotesi da scartare, dunque, con altri candidati che tornano di nuovo protagonisti. Da Farioli a Gasperini fino ad Allegri, che resta un altro sogno dei tifosi.

Alla fine, toccherà al club prendere questa decisione con Ranieri e Ghisolfi che in questi mesi hanno lavorato su più tavoli per permettere al club di avere più scelta possibile.

Un altro candidato per la panchina della Roma

Arrivano degli aggiornamenti di calciomercato riguardo il nome del prossimo allenatore della Roma.

E’ sbucato, nuovamente, il nome del tecnico. Una scelta coraggiosa da parte della proprietà che pare aver ricevuto l’avallo anche di Ranieri, che è il principale sponsor dei tifosi che hanno riposto tanta fiducia nell’operato del mister che adesso ricoprirà un nuovo incarico.

Sarà un figura importante nell’organigramma tecnico della società ed è per questo motivo che Ranieri pare stia lavorando per portare alla Roma un allenatore moderno, di qualità, che possa esprimere un buon calcio.

Dopo le varie suggestioni, tornano di moda le candidatura di Montella e Valverde per la panchina della Roma.

Roma: tornano di moda le candidature di Valverde e Montella

Ancora top secret la scelta della proprietà, con i tifosi che sognano il grande nome per la panchina della Roma. Intanto, pare che nelle ultime ore si sia mosso qualcosa per Vincenzo Montella ed Ernesto Valverde, due nomi emersi già nei mesi scorsi.

Adesso non resta che attendere la scelta finale della società e dei Friedkin che avranno il compito di portare alla Roma un tecnico importante, capace di raccogliere al meglio l’eredità di Ranieri.