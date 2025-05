Ranieri sulla panchina di una Big di Serie A, clamoroso retroscena

Clamoroso retroscena spuntato in queste ore: Claudio Ranieri sulla panchina di un top team della Serie A. Ecco i dettagli

Dopo essere partito titolare nella sfida contro il Milan, Alexis Saelemaekers spera di ritrovare continuità scendendo in campo dal 1′ anche nell’ultima giornata di campionato in casa del Torino. L’esterno belga, però, dovrà vincere il ballottaggio con Devyn Rensch: l’olandese, infatti, potrebbe prendere il suo posto nell’undici iniziale.

Restano da valutare, invece, le condizioni fisiche di Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino, dopo aver saltato la gara contro il Milan, punta almeno a una convocazione per il match che chiuderà la sua prima non esaltante stagione in giallorosso.

Insomma, ancora qualche dubbio di formazione per Claudio Ranieri che contro i granata collezionerà l’ultima panchina con la Roma ma non della carriera alla luce di un clamoroso retroscena che vuole il tecnico di Testaccio sulla panchina di una Big della Serie A venuto a galla in queste ore.

La Roma ci ha provato di nuovo, Ranieri ha detto ‘no’

Indipendentemente da come finirà la volata Champions, con la Juventus, al momento quarta, che precede di un punto i giallorossi, a Claudio Ranieri va innalzato un monumento. L’ex tecnico del Leicester ha preso una squadra alla deriva, dopo l’improduttivo cambio della guardia tra Daniele De Rossi e Ivan Juric, e l’ha condotta a giocarsi un posto nella prossima edizione della Champions League negli ultimi 90 minuti.

Non per nulla la dirigenza della Roma ha provato nuovamente a convincere Claudio Ranieri a rinnovare il suo contratto prima del match contro il Milan ma il tecnico di Testaccio ha detto ‘no’. Un tentativo che bissa, secondo quanto riportato dall’edizione capitolina de ‘La Repubblica’, quella fatto nelle scorse settimane quando i Friedkin hanno provato a sondare il terreno ricevendo anche in questo caso un rifiuto.

Oltra al duplice ‘no’ di Ranieri, il club giallorosso ha ricevuto il due di picche anche da Cesc Fabregas che ha preferito sposare la causa del Como che lo ha convinto a restare in riva al Lario con un’offerta importante e un progetto tecnico su misura.

Intanto Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, altro candidato alla panchina giallorossa, si è confessato sul suo futuro: “Vorrei allenare ancora. È stata un’esperienza bellissima, ma siamo felici perché il traguardo di quest’anno è bellissimo. Quello che è stato il ciclo dell’Atalanta che ha portato una squadra a vincere in Europa, è quello che ci ha premiato di più. Quando stai tanto nel calcio devi essere bravo perché nello sport più vai avanti più le prestazioni diminuiscono. Questo ti porta a cambiare“.