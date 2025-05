Gesto estremo della Curva, tifoso allontanato: cosa è successo

Sta succedendo di tutto a Milano, nell’ultima gara che si sta giocando a San Siro di questo campionato del Milan.

Contro l’ultima della classe non è più neanche tempo di pensare alla classifica e con la situazione difficile che si sta vivendo a San Siro.

Tra fischi e contestazione, si è visto visto un gesto estremo della curva e con un tifoso che, facendo un gesto provocatorio probabilmente secondo la Tribuna stessa, con gli organi competenti che lo hanno allontanato, per quanto fatto “ai danni” della società. Ma cosa è successo a Milano? I colleghi di Dazn, in diretta, hanno provato a ricostruire quanto accaduto durante Milan-Monza.

Tifoso allontanato e Curva in protesta: succede di tutto a Milano

Sta succedendo davvero di tutto a Milano. È successo durante il primo tempo di Milan-Monza, con i tifosi che avevano già annunciato la volontà di protestare dal quindicesimo minuto in poi, abbandonando la Curva.

Gli stessi tifosi presenti in Curva hanno scelto di abbandonare la propria postazione lasciando il Milan “orfano” del tifo organizzato che non fa smettere comunque, l’intera platea a San Siro di protestare. Il tifo milanista in una scelta storica, quasi senza precedenti, ha scelto di non partecipare all’ultima sfida di campionato dei rossoneri. In un momento dove il Milan si sta giocando nient’altro che il piazzamento per evitare un turno in più in Coppa Italia, che rischia di arrivare come fu per il Napoli, contro il Modena, nella passata stagione.

E in Tribuna, come hanno fatto sapere da Dazn, un tifoso è stato prima allontanato e poi fatto riaccomodare al suo posto. Il motivo è stato chiarito, con gli steward che hanno placato gli animi dopo gli attimi concitati non solo in Curva, ma anche in Tribuna.

Cosa è successo in Milan-Monza: c’entra Maldini

C’entra Maldini su quanto successo in Tribuna, durante Milan-Monza. A San Siro un tifoso ha deciso di far giustizia all’ex dirigente rossonero che, presenziando al suo posto e tirando fuori la maglia col numero 3 di Paolo Maldini, ha così mostrato la sua protesta pacifica, così come lo è stata in effetti quella in Curva, per la scelta di mandar via Maldini dal Milan.

Tale gesto, che poteva creare disordini in Tribuna, ha portato la sicurezza a far abbandonare il posto al tifoso che comunque, poco dopo, è stato riaccompagnato di nuovo al suo posto, serenamente. In un clima però che, a livello generico, risulta comunque poco sereno in casa rossonera.