Calciomercato Milan: primo acquisto dal Venezia

Chi sarà il prossimo acquisto del Milan?

I rossoneri hanno chiuso il campionato con la vittoria in casa contro il Monza. Un successo arrivato in un clima di grande contestazione con la proprietà che nei prossimi giorni non perderà ulteriore tempo e ufficializzerà le prime mosse.

Ci sarà l’arrivo di Tare nell’area tecnica, con il ruolo di direttore sportivo. Poi toccherà al nuovo allenatore che dovrà sostituire Conceicao, che è ai saluti. Intanto, iniziano a circolare i primi nomi per il mercato del Milan.

A sorpresa, è spuntata fuori la pista relativa al possibile arrivo in rossonero del giocatore di proprietà del Venezia: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Tare ancora non è arrivato ma ha già iniziato a fare mercato. Il dirigente albanese si muoverà in sinergia con Furlani, Ibrahimovic e Moncada, che continueranno ad avere voce in capitolo riguardo le scelte future del club.

Intanto, nelle ultime ore è spuntato fuori il nome del centrocampista che è finito nella lista mercato del Milan per la prossima stagione. Si tratta di una delle piacevoli scoperte del campionato di Serie A.

Chi prende il Milan?

In attesa di capire come si concluderà la vicenda relativa alla possibile cessione al Manchester City di Reijnders, che continua ad attirare l’attenzione della squadra inglese, la dirigenza si sta muovendo su più tavoli per quanto riguarda l’eventuale sostituto.

Dopo le voci su Ricci del Torino, sono emersi altri dettagli riguardo l’interesse del club nei confronti di un altro giovane talento che ha convinto gli osservatori rossoneri che hanno avuto modo di visionarlo negli ultimi mesi.

Tra le fila del Venezia è stato uno dei più positivi con la società che ha già riscattato il giocatore dalla Juventus per 3,5 milioni di euro, con i bianconeri che hanno deciso di mantenere la percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Nicolussi Caviglia Milan: nuovi aggiornamenti

Il centrocampista, come sottolineato da tmw, è finito nella lista dei giocatori che il Milan sta seguendo per la prossima stagione. L’esperienza a Venezia ha migliorato il ragazzo che, fra l’altro, ha messo a segno anche 4 reti in questa stagione con 3 assist.

Numeri importanti che hanno spinto i rossoneri a seguirlo da vicino e a valutare l’eventuale acquisto con Nicolussi Caviglia che può essere il prossimo rinforzo del Milan.