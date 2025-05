Colpo Inter, affare pazzesco: si chiude a 60 milioni

Un’offerta pazzesca, così Beppe Marotta può davvero portarlo all’Inter in estate: colpo da sogno, nerazzurri in prima fila

La delusione per lo Scudetto è tanta, questo è fuori discussione. La stagione dell’Inter si chiuderà, però, col botto: in un senso o nell’altro. La possibilità di conquistare la Champions League contro il PSG è concreta, tangibile. Ci sarà da soffrire per sperare di vivere una notte magica.

Nel frattempo è palese come la dirigenza di Viale della Liberazione stia pensando ai rinforzi, a rendere ancora più forte e competitivo il gruppo in mano a Simone Inzaghi. Uno dei primissimi pensieri che Beppe Marotta ha in mente per rinforzare la squadra di Inzaghi in vista del prossimo anno è chiaramente la difesa. Una difesa che, salvo improvvisi colpi di scena, perderà a zero Stefan de Vrij. Il contratto del nazionale olandese, a segno contro il Como, resta in scadenza il 30 giugno 2025 e difficilmente verrà rinnovato.

Uno scenario che, unito alla carta d’identità di alcuni protagonisti nerazzurri (Acerbi e Darmian su tutti) spingerebbe il presidente a fare lo sforzo più grande per la firma di un centrale di alto livello, in grado di affiancare Bastoni e riportare la solidità difensiva mancata spesso e volentieri quest’anno. Così i fari sarebbero puntati su un nome che da tempo scalda l’interesse dei dirigenti di Viale della Liberazione.

Vogliono 60 milioni: colpo da sogno per Inzaghi

La caccia al nuovo centrale è già partita. L’Inter si guarda intorno e nel frattempo arrivano novità assolutamente rilevanti da Ekrem Konur, giornalista sportivo ed esperto di mercato internazionale. Al centro di tutto un difensore centrale che piace, ormai da mesi, ai vertici meneghini.

Secondo Konur, infatti, il Crystal Palace avrebbe definitivamente aperto alla cessione della sua stella più luminosa, quel Marc Guehi che farebbe più che comodo a Simone Inzaghi. Il noto giornalista scrive su ‘X’: “I club di Premier League, Serie A e Liga stanno valutando la possibilità di ingaggiare il difensore del Cyrstal Palace Marc Guehi quest’estate”. Konur, poi, lancia la bomba sulla richiesta – che pare oggettivamente eccessiva – del club inglese per l’addio del centrale inglese ma di origini ivoriane.

“Il Crystal Palace punta a guadagnare 60 milioni di euro da questa cessione”, ha detto Konur chiedendosi – poi – quanto verrà effettivamente offerto al club inglese per il cartellino del difensore e se la dirigenza del Crystal Palace, alla fine, sarà in grado di ottenere tanto.

Guehi in questa stagione ha comunque collezionato 44 apparizioni complessive tra campionato e coppe, con 3 gol e 2 assist vincenti all’attivo. Numeri che ingoloiscono l’Inter e non solo: il rischio d’asta, tra poche settimane, può diventare concreto.