Infortunio PSG: un big a rischio per la finale con l’Inter, le condizioni

L’assenza pesante dalla finale di Coppa di Francia ha acceso interrogativi in casa Inter. Cosa è successo al giocatore?

Perché, per ovvi motivi, è protagonista interessata la squadra di Simone Inzaghi che, il prossimo sabato e precisamente il 31 maggio, sfiderà il PSG nella finale di Champions League sulla quale sperano di poter mettere le mani i calciatori nerazzurri.

Se da una parte c’è da valutare se Lautaro Martinez sarà o meno in condizione per giocare tutti i novanta minuti – più eventuali tempi supplementari – dall’altra massima attenzione all’assenza del giocatore, tra i principali protagonisti dell’annata vissuta a Parigi e con l’intento di trovare il triplete, che è rimasto fuori per l’intera partita che il club della Torre Eiffel ha giocato e vinto contro il Reims.

Infortunio PSG, assente all’ultima finale: la notizia

Ha mandato in forte apprensione tutti i tifosi del PSG, l’assenza nell’ultima partita con dichiarazioni che sono poi arrivate nel post-partita da parte di Luis Enrique che ha chiarito i motivi e le condizioni del giocatore stesso.

Un infortunio non ha permesso ad uno degli intoccabili di Luis Enrique di essere a disposizione della sfida che ha portato al momentaneo “double” che rischia di trasformarsi in triplete, qualora il PSG dovesse vincere la finale di Monaco, contro l’Inter.

I nerazzurri hanno comunque i propri grattacapi, se si considerano alcune assenze che hanno portato alla complessa situazione vissuta in campionato e che ha visto, oltretutto, il Napoli dell’ex Kvaratskhelia, attualmente al PSG, di vincere lo Scudetto in rimonta da Pasqua in poi. Ed è proprio Kvara l’assente dell’ultima partita in Francia, che ha acceso apprensione per la sfida tra Inter e PSG di Champions. Il georgiano non ha giocato proprio al fine di evitare il forfait sabato.

Come sta Kvaratskhelia: la rivelazione di Luis Enrique

“Non stava bene, ma non è niente di grave”, ha dichiarato Luis Enrique che ha annunciato senza sotterfugi l’infortunio di Kvaratskhelia. Il georgiano si pensava potesse essere a rischio per la finale di Champions League ed è proprio per questo che ha scelto, il tecnico spagnolo, di non rischiarlo contro il Reims.

Nelle intenzioni dell’allenatore, infatti, quella di preservarlo. Un po’ come successo all’Inter con Lautaro ma a differenza dell’Inter, per Kvara il problema sul suo infortunio pare sia stato legato ad un leggerissimo affaticamento. Niente di grave insomma, così da essere poi al 100% per Monaco. Resta da valutare, in ogni caso, la sua situazione e giorno per giorno sarà monitorato in allenamento.