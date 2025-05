Napoli, non solo De Bruyne: si chiude anche il secondo acquisto

Il Napoli sogna in grande e dopo la vittoria del secondo scudetto in pochi anni non c’è intenzione di volersi fermare. De Laurentiis ha dato via libera a Manna per un grande mercato.

Occhio a quello che può accadere ora in vista delle prossime settimane perché c’è la volontà da parte del Napoli di essere protagonista nella prossima sessione di calciomercato con trattative che possono portare il club ad un’altra dimensione e lo dimostrano le prime voci che sono venute fuori. Occhio al possibile colpo a sorpresa da parte di De Laurentiis e Manna che per convincere Conte a restare stanno già lavorando verso una direzione ben precisa.

Sarà un mercato stellare da parte del Napoli e si può partire subito con il primo acquisto come quello di De Bruyne che da svincolato dopo tanti anni al Manchester City può firmare ora per gli azzurri. Per lui pronto un contratto biennale con opzione di un terzo anno a circa 30 milioni di euro complessivi.

Il Napoli vuole far sognare i tifosi e per questo motivo che già in questi prossimi giorni dopo il giro in pullman per la città e la visita al Papa ci possono essere dei segnali di svolta da parte del Napoli con un calciomercato che può diventare davvero incredibile in vista dei prossimi anni. Occhio ai nomi che stanno spuntando fuori e che possono ritrovarsi con la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli: De Bruyne e non solo, altro colpo

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano quella che può essere la decisione da parte del Napoli che pensa già di chiudere un altro acquisto dopo aver definito l’affare De Bruyne.

In maniera totalmente inaspettata il Napoli può acquistare De Bruyne a zero anticipando la concorrenza delle altri squadre d’Europa e ora occhio a quella che può essere la decisione da parte della società di affondare il colpo anche per altri club.

Secondo le ultime notizie, già nelle prossime ore potrebbero arrivare conferme in merito ad un’ufficialità di De Bruyne a Napoli e dopo, come svelato dal Corriere dello Sport, il Napoli prepara un altro acquisto con David in pole.

Il club azzurro vuole prendere anche un giocatore forte in attacco e sono diversi i nomi che spuntano fuori. Oltre David, Manna ha messo nel mirino anche Kang-in Lee del Psg e Zhegrova sempre del Lille.