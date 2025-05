Serie A, svolta in panchina: la scelta di Xavi post-Champions

Voci in Serie A sono state insistenti sulla scelta di Xavi Hernandez come nuovo allenatore di uno dei top club italiani.

Rumors di calciomercato, per quanto riguarda il comparto allenatori che hanno visto protagonista il tecnico del Barcellona che, dopo una lunga gavetta fatta in Qatar, è stato chiamato al club dove ha comunque vinto pure da allenatore, in uno dei momenti più difficili dell’intera storia del club catalano. Si tratta del periodo nel quale lasciò Messi ed è per questo che Xavi Hernandez si è confermato un allenatore di livello e di successo. Tant’è che in Serie A c’è chi pensa a lui come soluzione per il ruolo di allenatore, tra i top club d’Italia.

Da Footmercato hanno fatto conoscere la svolta improvvisa e che si avrà, nella decisione dopo la Champions, per il futuro del tecnico catalano. Dopo le voci su Milan e Juventus, hanno svelato dove allenerà Xavi Hernandez.

Xavi in panchina: la svolta dopo i rumors in Serie A

Xavi Hernandez sarebbe pronto a tornare in panchina, per la svolta che è stata raccontata nel corso di questa notte. La Champions potrebbe non essere bastata al tecnico che, pur vincendola, non resterà lì dove sembrava aver risolto le cose sulla questione allenatore.

Perché l’allenatore Matthias Jassle rischia comunque il posto a causa del rendimento non proprio ottimale in campionato e che spingerebbe l’Al-Ahli ad una separazione che arriverebbe dopo lo stesso trionfo nella Champions League asiatica. Non è in Italia dunque che arriverebbe l’ex Barcellona.

Si tratta della destinazione in Arabia Saudita per Xavi Hernandez, che tornerebbe in un continente a lui conosciuto, dopo il passato vissuto da allenatore proprio da quelle parti. L’ex allenatore del Salisburgo rischiava l’esonero già a settembre, poi le cose sono cambiate a poco alla volta. Adesso però, con la possibilità di Xavi, il posto in panchina potrebbe appunto prenderlo il catalano.

Chi vuole Xavi? In Italia ci sono tre club, trattativa complessa

La trattativa per portare Xavi in Arabia Saudita, in ogni caso, resta complessa. Tant’è che non si può ancora escludere, definitivamente, l’approdo su una panchina in Europa per l’ex leggenda spagnola. Da allenatore ha ben figurato nella sua gestione al Barcellona e, da grande tradizione catalana, i centrocampisti che hanno vissuto un’importante carriera da giocatori, diventando leggende della Spagna e delle squadre nelle quali hanno giocato, diventano poi allenatori importanti e preparati. Che sia il caso anche di Xavi?

L’ipotesi è quella di vederlo ad alti livelli, tra le idee di Milan e Juventus. Sullo sfondo occhio anche alla Roma, come soluzione a sorpresa. Perché tutto dipenderà dal “sì” o meno di Xavi, in quello che è l’affare che cerca l’Al-Ahli dopo gli alti e bassi col proprio allenatore nella Saudi Pro League.