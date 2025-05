Addio Milan: Conceicao resta in Italia, svelato il nuovo club

Nonostante le difficoltà riscontrate al Milan, gli addetti ai lavori italiani hanno avuto modo di apprezzare il lavoro che Conceicao ha tentato di fare in rossonero.

I risultati non sono stati positivi, anche se la squadra ha comunque vinto una Supercoppa e raggiunto la finale di Coppa Italia. C’era, inizialmente, fiducia nell’operato del tecnico portoghese che si era presentato bene salvo poi riscontrare una serie di difficoltà che hanno frenato il suo percorso in rossonero.

Adesso che il contratto è in scadenza, l’allenatore è pronto a ripartire in un nuovo club italiano. Ecco le ultimissime notizie riguardo la possibile nuova destinazione dell’allenatore, che è finito nel mirino di una squadra di Serie A: ecco quale.

C’è aria di rivoluzione all’interno della squadra italiana che è pronta a cambiare allenatore. La scelta sarà presa nelle prossime ore con la dirigenza che non si aspettava di dover interrompere il rapporto con il mister.

L’avvio di stagione positivo aveva illuso tutti, alla fine la squadra non ha raggiunto l’obiettivo minimo ed è per questo motivo che il rapporto con il tecnico è ai minimi termini.

La scelta del club arriverà nei prossimi giorni, con l’allenatore che dovrà incontrare il presidente. Intanto, già circolano i nomi riguardo i possibili sostituti con Sergio Conceicao che è uno dei candidati a sorpresa, con la società pronta a richiamarlo di nuovo in panchina.

Conceicao ancora in Serie A: dove può andare

Dopo la pessima esperienza al Milan, che si concluderà la termine del contratto fissato al 30 di giugno, Sergio Conceicao è pronto a ripartire con il campionato italiano che potrebbe aprirgli di nuovo le porte.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da tmw, pare che il portoghese sia finito nel mirino di una società di Serie A che sta per cambiare allenatore.

Con l’esonero di Marco Baroni, Lotito e Fabiai si troverebbero davanti ad un bivio dovendo prendere un nuovo allenatore. Come sottolineato da tmw, nella short list della società c‘è anche l’ipotesi di nominare come nuovo allenatore della Lazio Conceicao, che da calciatore ha scritto pagine importanti della storia recente del club.

Conceicao alla Lazio?

Quello di Marco Baroni alla Lazio è un destino ormai segnato, con l’esonero che arriverà già nelle prossime ore. Intanto, la dirigenza sta studiando l’opzione migliore per la panchina.

Serve un nome forte, che possa far tornare a sognare i tifosi che chiedono una svolta alla società. Ecco perché, tra i profili sondati c’è anche quello di Conceicao, che è molto apprezzato dalla tifoseria biancoceleste.

Oltre a lui, si valuta anche un ex Lazio come Klose. Gli altri profili nel mirino sono: Gattuso, Gilardino e Vieira