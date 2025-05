Calciomercato: Gudmundsson in nerazzurro, arrivano conferme

Dopo una stagione in chiaroscuro, ci sono dei dubbi sulla permanenza alla Fiorentina di Gudmundsson. Intanto, i nerazzurri si muovono per il giocatore islandese che continua ad attirare un forte interesse in Serie A.

Nonostante i numeri sottotono dell’attaccante, Gudmundsson continua ad essere nel mirino del club che attende novità riguardo la scelta della Fiorentina, che dovrà decidere se riscattare o meno il giocatore dal Genoa.

Intanto, confermato l’interesse da parte dei nerazzurri che intendono portare avanti questa operazione per migliorare il reparto offensivo e aggiungere ulteriore talento alla rosa.

Valutazione in corso da parte del club viola che sta ragionando riguardo il riscatto di Albert Gudmundsson. Infatti, dopo averlo preso per 8 milioni di euro, con la formula del prestito oneroso, adesso la società dovrà decidere se versare o meno i 17 milioni del diritto di riscatto.

Operazione molto complessa ed anche dispendiosa per l’attaccante islandese, che in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista nella squadra viola.

Gli infortunio hanno compromesso il suo rendimento con Palladino che ha dovuto utilizzare con il contagocce l’attaccante che è finito anche nel mirino della tifoseria.

In totale, comunque, le statistiche di Gudmundsson dicono che l’islandese ha totalizzato 24 presenze con 6 gol e 2 assist in Serie A.

Quale sarà la prossima avventura di Gudmundsson?

Ecco perché è molto probabile il ritorno a Genoa di Gudmundsson che non è più una priorità per la Fiorentina, che potrebbe decidere di non riscattare l’attaccante.

Il Grifone, a sua volte, è pronto a metterlo sul mercato visto che non ci sono i margini per farlo restare in squadra.

A quel punto, un’altra società di Serie A è pronta a chiudere l’accordo con il Genoa con i dirigenti che sono pronti a ricongiungere l’attaccante con Retegui e portare all’Atalanta Gudmundsson, che può essere l’erede di Lookman.

Ecco nuove indiscrezioni riguardo questo affare.

Calciomercato: Albert Gudmundsson all’Atalanta?

L’addio di Lookman è già stato messo in conto all’Atalanta e adesso la squadra bergamasca è pronta a sostituire il nigeriano con l’islandese.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da tmw, la Dea dopo l’affare Retegui è pronta a chiudere anche per l’arrivo di Gudmundsson.

Il colpo potrebbe avvenire nel caso in cui la Fiorentina decidesse di non riscattare l’attaccante, che è un obiettivo concreto da parte dell’Atalanta.