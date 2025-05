Milan: addio Theo Hernandez, l’erede arriva a zero

Arrivano aggiornamenti di mercato sul futuro di Theo Hernandez, ecco le ultimissime sulla cessione del giocatore con i rossoneri che hanno già individuato il sostituto, che può firmare a costo zero.

Il futuro al Milan di Theo Hernandez è sempre più in bilico. Il francese, ai ferri corti con il club a causa della sua situazione contrattuale, è pronto a fare le valigie nel corso della prossima finestra di calciomercato.

Dopo le voci sul Real Madrid, hanno ripreso quota nelle ultime ore anche le indiscrezioni relative ad un possibile approdo in Arabia Saudita del calciatore che è nel mirino di importanti società arabe che sono pronte a ricoprirlo d’oro.

Ma la posizione del Milan qual è? I rossoneri sono pronti a definire l’addio del calciatore anche perché hanno già scelto l’eventuale erede, che dovrà giocarsela con Jimenez.

Si intensificano le voci sull’addio di Theo Hernandez che, questa volta, è finito nel mirino di alcune società arabe che hanno già dato piena disponibilità nell’acquisto del terzino francese.

Il calciatore, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo con i rossoneri, sta meditando riguardo il suo futuro che può essere lontano dall’Italia.

Intanto, l’area scouting del Milan ha già individuato un potenziale sostituto con la società che è pronta a definire l’accordo per l’arrivo di un giovane promettente, che può essere ingaggiato a costo zero.

Calciomercato Milan: chi arriva al posto di Theo Hernandez?

Tare ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Il dirigente albanese, ufficializzato quest’oggi dal club rossonero, ha già avuto una serie di appuntamenti a Casa Milan.

Sarà un’estate fitta di impegni per il dirigente che dovrà operare in silenzio, come suo solito, e portare in squadra giocatori di assoluto talento.

Ecco perché, nelle ultime ore, è spuntata fuori una vecchia pista per la fascia sinistra. Si tratta di Junior Firpo che è tra gli obiettivi di mercato per sostituire Theo Hernandez.

Milan: cessione Theo Hernandez, chi prendono al suo posto

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Matteo Moretto, è tornata calda la pista relativa al terzino che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

Gli osservatori rossoneri hanno individuato il potenziale erede di Theo Hernandez, che può firmare a parametro zero. I dirigenti, infatti, sono pronti a valutare il suo ingaggio per portare al Milan Junior Firpo, che è una vera e propria occasione di mercato.

Il calciatore, reduce dalla stagione al Leeds, ha deciso di non rinnovare e di lasciare la squadra inglese a parametro zero. Una vera occasione per le varie società interessate al talento classe 1996, che ha un passato anche nel Barcellona.