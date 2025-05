“Regalo alla Juve”, accusa grave dopo la partita

Incredibile quello che è accaduto nell’ultima giornata di campionato con la Juventus che è riuscita a qualificarsi alla zona Champions League solo nel finale grazie ad un episodio che ha fatto tanto discutere.

La spettacolare rimonta della Roma si è fermata soltanto all’ultima giornata con i giallorossi che sono arrivati al 5 posto dietro solo 1 punto alla Juventus. Per un soffio non è riuscito nell’impresa Claudio Ranieri che dal suo arrivo ha avuto con il club un passo da scudetto e il prossimo anno la squadra giocherà in Europa League, un traguardo inaspettato visto che al suo arrivo la Roma era ad un passo dalla zona retrocessione.

Ma ha fatto tanta rabbia la situazione, perché la Roma non è riuscita ad arrivare al 4 posto che avrebbe voluto dire Champions League soltanto a causa della vittoria della Juventus che solo a pochi minuti dalla fine della partita e della stagione ha battuto il Venezia per 2-3 dopo una partita dura e ricca di polemiche.

La Juventus ha avuto un rigore decisivo nel finale di partita che è stato poi trasformato da Locatelli per il 2-3 finale che ha riportato la Juve al 4 posto e la Roma al 5, decidendo quindi che saranno i bianconeri a giocare la prossima Champions League. Ma subito dopo il fischio finale sono state tante le polemiche che sono venute fuori per come è andato il tutto.

Rigore Venezia-Juve: Zazzaroni contro Nicolussi Caviglia

Conceicao è stato messo giù in area di rigore da Nicolussi Caviglia, ex giocatore della Juve, che con ingenuità ha fatto un fallo che in molti hanno discusso dopo la partita. Il giocatore del Venezia è stato messo nel mirino della critica per quanto fatto visto che per molti c’è qualcosa di grave dietro quel fatto che ha mandato in B il Venezia e la Juve in Champions.

Queste le clamorose dichiarazioni del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni a Mediaset durante la trasmissione Pressing riguardo al calcio di rigore di Venezia-Juventus decisivo per fare fuori la Roma dalla zona Champions League e garantisce l’accesso ai bianconeri:

“Quel rigore grida vendetta, posso anche essere insultato dai juventini ma ho trovato imbarazzante quel rigore per come è nato. E’ stato un rigore strano, la palla è già andata e mi sembrava un regalo di Nicolussi Caviglia. Il Venezia era già retrocesso e con la palla già andata fa un fallo che mi sembra boh…mi ha lasciato perplesso quel rigore”.