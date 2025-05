Incontro con Kean, si chiude: la Fiorentina ha già il sostituto

Svolta di calciomercato che riguarda il futuro di Moise Kean che è pronto ad una nuova avventura dopo una stagione da urlo con la Fiorentina dove si è consacrato.

Possibile e clamorosa svolta per la carriera di Moise Kean che ora non ha più intenzione di fermarsi. Dopo essere stato individuato come un possibile predestinato in Italia ha avuto qualche difficoltà a decollare alla Juventus con il club bianconero che non ha mai realmente creduto in lui. Il giocatore è stato poi mandato in prestito al PSG dove ha fatto molto bene e ora è stato venduto addirittura alla Fiorentina a titolo definitivo dove si è consacrato.

Partito per circa 20 milioni di euro oggi il suo valore è triplicato, perché la stagione di Kean è incredibile visto che sono arrivati più di 20 gol con la maglia della Fiorentina in questa stagione. Il calciatore ora ha intenzione di dimostrare ancora di più il suo valore.

Perché Kean si è guadagnato anche la maglia della Nazionale e con l’Italia di Spalletti a suon di gol sta facendo capire che è un giocatore davvero di livello internazionale. Adesso ci sono delle nuove offerte che possono arrivare nei suoi confronti considerando che c’è il forte interesse da parte di diverse società che pensano di pagare la clausola rescissoria di Kean.

Calciomercato: incontro con Kean decisivo, la svolta

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e che riguardano il futuro di Kean che può restare alla Fiorentina o andare altrove. Perché adesso i viola sanno bene che c’è anche la possibilità di addio da parte dell’attaccante italiano vista la presenza di una clausola nel suo contratto.

Nel contratto di Kean c’è una clausola rescissoria da 52 milioni di euro che qualsiasi club può esercitare per prendere il giocatore. L’attaccante può andare via per la clausola che è valida dal 1 al 15 luglio, occhio quindi a quello che può accadere perché ora la Fiorentina sa bene la situazione.

Proprio nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni del direttore sportivo Daniele Pradé della Fiorentina che è pronto a tutto sul caso Kean e ha spiegato che proprio il club ha incontrato il giocatore nei giorni scorsi chiarendo la volontà di voler continuare insieme.

Ora la scelta definitiva spetta a Kean e se dovesse arrivare una big Europa ci farà qualche pensiero. Lo stesso Pradé ha confermato che la Fiorentina è già pronto in caso di cessione di Kean con un piano B e un sostituto da prendere poi subito.