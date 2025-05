Inter, salta il suo arrivo in extremis: Simone Inzaghi furioso

Il club nerazzurro ingoia l’amaro boccone sulla difficoltà di far rientrare il giocatore dal prestito: addio all’arrivo last minute

In attesa che la finale di Champions determini il giudizio finale sulla stagione dell’Inter (in caso di vittoria, la stessa diventerebbe trionfale, mentre in caso di ko il club chiuderebbe l’annata con zero titoli), Marotta e lo staff tecnico della Beneamata stanno già guardando al prossimo grande appuntamento che vedrà impegnati, con un riposo assai minimo tra la gara di Monaco di Baviera e la partenza verso gli States, i ragazzi di Simone Inzaghi nel Mondiale per Club.

Come noto, la FIFA ha messo a disposizione una piccola finestra di mercato (di cui invero possono usufruire tutti i club delle Leghe in cui ci sia almeno una squadra che disputi la kermesse degli Stati Uniti) dal 1 al 10 giugno per consentire i desiderati inserimenti in rosa di quei profili che possano tornare utili da metà giugno in poi.

Ovviamente nel novero di quei giocatori che potrebbero essere aggregati alle rose esistenti, non ci sono solo gli ipotetici nuovi acquisti da mettere a segno nella prima decade del prossimo mese. La Juve – l’altra squadra italiana a disputare il Mondiale –, ad esempio, ha già annunciato il rientro anticipato dal prestito di Filip Kostic e Daniele Rugani, rispettivamente militanti tuttora nel Fenerbahce e nell’Ajax.

E l’Inter? Al netto di voci non confermate su un possibile inserimento lampo di Francesco Pio Esposito, il bomber in prestito allo Spezia che sarà impegnato fino a tutto il 1 giugno coi liguri per la doppia finale Playoff per salire in Serie A, i nerazzurri avrebbero voluto aggregare alla causa un altro giovane spedito in cadetteria la scorsa estate. Ma c’è un problema.

Akinsanmiro, niente Mondiale per Club: resta alla Samp

Il pasticcio regolamentare che ha investito la Serie B con l’indagine della Co.Vi.Soc. su presunti pagamenti in ritardo effettuati dal Brescia – che sul campo aveva conquistato la salvezza, salvo rischiare ora una penalizzazione di 4 punti che relegherebbe le Rondinelle in C – ha riaperto un’insperata àncora di salvezza per la Sampdoria. Che sul campo era retrocessa dopo il pareggio ottenuto sul campo della Juve Stabia in una drammatica ultima giornata di campionato.

Considerando la delicatezza della situazione – i liguri sono in corsa per uno spareggio con la Salernitana, che potrebbe affrontare ora il Doria e non più il Frosinone, salvo, nella doppia sfida per evitare la C – il giovane centrocampista Ebenezer Akinsanmiro resterà a Genova fino a quando la Corte Federale non si sarà pronunciata sul caso Brescia.

L’eventuale, ma in molti dicono probabile, spareggio tra la Samp e i campani si giocherebbe di fatto a ridosso del 30 giugno. Troppo tardi per esercitare il diritto di controriscatto che l’Inter vanta sul suo prodotto del vivaio, legato ai blucerchiati, come da precedenti accordi estivi, proprio fino all’ultimo giorno del prossimo mese.

Il tecnico Simone Inzaghi, che già aveva pregustato il ritorno del classe 2004 alla base, mastica amaro: il nigeriano non sarà arruolabile in vista dell’affascinante avventura Oltreoceano.