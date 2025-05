Juric torna in Italia: è il sostituto dopo un altro esonero in Serie A

Dopo la debacle con la Roma e la stagione deludente pure in Premier League, Ivan Juric prepara il suo ritorno in Serie A.

Il valzer allenatori sta vedendo diversi tecnici aggiungersi alla lista lunghissima di panchine che saltano, alla fine di questo campionato di Serie A che si è concluso nell’ultimo week-end.

E non vede l’ora di rilanciarsi il tecnico croato che, dopo l’addio al Torino, aveva provato a mettersi in corsa nella scelta che fece la Roma dopo l’addio di Daniele De Rossi, per poi correggere il tiro al club della Capitale con la nomina di Claudio Ranieri che ha svoltato completamente la stagione in giallorosso. Andrebbe in Serie A Ivan Juric, in uno dei posti più affascinanti, per la piazza che vuole qualcosa in più dell’ultima annata vissuta, in un posto dove lo stesso Juric vuole tornare a sentirsi importante come lo è stato per Torino ed Hellas Verona, prima dei problemi vissuti nel tentativo del grande salto in un club come quello della Roma.

Juric di nuovo in Serie A: la notizia sul ritorno

La notizia sul ritorno di Ivan Juric in Serie A è stata riportata da parte di Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato che ha svelato l’opzione in panchina proprio per il tecnico croato.

Ci sono due allenatori in pole in verità in caso di esonero. Uno è giovanissimo e ha ben figurato con la Primavera della stessa società pronta a “promuoverlo” come allenatore della Prima Squadra e si tratta di Fabio Pisacane. Dall’altra parte, appunto, il nome di Ivan Juric.

L’allenatore ex Roma è più di una semplice idea per il Cagliari, che pensa ad Ivan Juric come nuovo allenatore in caso di separazione con Davide Nicola. Il patron Giulini, come riportato dalla stessa fonte, starebbe pensando infatti alla separazione dal tecnico torinese dopo un’annata fatta di alti e bassi, nonostante la salvezza ottenuta.

Dove allenerà Juric: opzione per la “salvezza”, c’è un’alternativa

Cerca un posto dove rilanciarsi, Ivan Juric. L’alternativa alla Serie A è quella di finire all’Hajduk Spalato, posto nel quale arriverà la separazione da Gattuso, alla fine di questo campionato che ha visto Rino perdere lo Scudetto croato all’ultima giornata.

Altrimenti, in Serie A, c’è la pista Cagliari che intriga lo stesso allenatore ex Roma. Il club sardo starebbe pensando all’addio di Nicola alla fine di questa tortuosa annata che poteva vedere il club rossoblu ottenere una salvezza più tranquilla, con le squadre dietro che “arrancavano”.