Juve-Milan-Napoli, triangolo pazzesco: 50 milioni e arriva il nuovo Messi

Tutti pazzi per il nuovo Messi: sono pronti 50 milioni da parte di Milan, Juve e Napoli. Parte la caccia al fenomeno che sta stupendo tutti in Europa

Le big italiane sono in corsa per accaparrarsi quello che tutti considerano una sorta di nuovo Leo. La nazionalità è completamente diversa ma il talento con il sinistro sembra essere simile. Per arrivare ad anticipare la concorrenza serve però una cifra importante.

Il mercato sta per aprire i propri battenti, con la finestra straordinaria di giugno, per il Mondiale per Club, che prenderà il via a metà giugno. Diverse squadre devono assestare la propria rosa e stanno pensando ad alcuni colpi di un certo livello. In Europa in realtà la stagione non è del tutto finita, visto che si deve giocare ancora la finale di Conference League e soprattutto di Champions League. Inter e PSG si andranno a giocare la chance di entrare nella storia, portando a casa la prima edizione della nuova versione della coppa più importante.

La squadra di Luis Enrique sta per chiudere una stagione straordinaria, con la possibilità di realizzare un triplete che i nerazzurri inseguono dal 2010. Il tecnico spagnolo ha avuto il piacere di centrare l’impresa nel 2015, con il Barcellona e in quell’occasione a farne le spese fu la Juventus di Allegri in finale. L’acquisto di Kvara, altro italiano d’adozione, ha alzato ulteriormente il livello dei parigini, che ora sembrano essere la squadra migliore a livello europeo.

Il talento del PSG nel mirino di Juve, Milan e Napoli: servono 50 milioni per Kang-in Lee

Tra i tanti talenti che Luis Enrique ha valorizzato figura anche il coreano Kang-in Lee (24), classe 2001, messo in panchina proprio da Kvaratskhelia e dal nuovo fenomeno Doué. Il ragazzo tutto mancino ha qualità, visione, colpi. Può fare l’esterno, il trequartista, anche l’interno di centrocampo. Al momento la sua priorità sarebbe quella di cambiare aria, provando a trovare un club dove avere più spazio, con la chance di confrontarsi con un nuovo campionato, interessante come la Serie A.

Il Napoli, la Juventus e il Milan hanno segnato sul proprio taccuino il nome di Kang-in Lee, che però figura anche nella lista dei preferiti di molti club della Premier League e della Bundesliga. Per strapparlo al PSG servono tra i 40 e i 50 milioni, ma per il nuovo Messi potrebbero essere soldi ben spesi.