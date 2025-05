Non c’è pace per il Milan, tutta colpa di Maignan: tifosi con le mani tra i capelli

Il Milan è pronto ad una vera rivoluzione, con oltre a Maignan un altro big che dovrebbe lasciare il quartier generale del Diavolo, per la gioia dei tifosi rossoneri

Tutto sembra essere cambiato nelle ultime settimane e nonostante l’operato di Conceiçao non c’è stata la ripresa sperata. Il tecnico portoghese ha perso il controllo della situazione e ora pagherà in prima persona. L’ex ala di Lazio e Inter sarà in buona compagnia per l’addio.

Il Milan ha chiuso all’ottavo posto dopo il successo inutile contro il Monza. Conceiçao si congeda con tre punti che non spostano nulla sul giudizio definitivo, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Il percorso del portoghese è al capolinea e la ricerca del nuovo allenatore procederà con l’aiuto del neo ds Igli Tare. Di idee ce ne sono già diverse, con Italiano nella lista dei preferiti e Sarri che si allontana per incompatibilità con il direttore ex Lazio.

Ci sono delle strategie di mercato da mettere a punto il prima possibile e di certo ci saranno delle cessioni importanti, sia per motivi tecnici che finanziari. Si fa un gran parlare della situazione di Maignan, ancora lontano dal rinnovo e sempre indiziato di passare in Premier League. Ma sulla lista dei partenti c’è anche un altro big che ovviamente è Rafa Leao.

Dopo Maignan anche Leao sul piede di partenza: la storia è già scritta

Se con Fonseca Leao non ha trovato il giusto feeling, anche con l’altro connazionale, Sergio Conceiçao, le cose non sono andate molto meglio. Leao con il Monza è rimasto in panchina, al pari di Theo Hernandez, altro big in procinto di lasciare.

Se andiamo ad analizzare solo i numeri non c’è da rimanere del tutto delusi, visto che si parla di 12 gol e 13 assist in 50 presenze e prestazioni a volte decisive. Il contratto scadrà solo nel 2028, con tutti i presupposti per restare, ma così non sembra. Il pubblico lo ha scaricato, stufo dei suoi alti e bassi, soprattutto di un atteggiamento non sempre propositivo, a volte svogliato. La Premier League resta alla finestra e un indizio social ha scatenato la risposta dei tifosi. Leao ha rimosso il Milan dalla bio di Instagram, suscitando l’immediata reazione di tutti e facendo pensare ad una partenza imminente. Vedremo se succederà qualcosa a breve.