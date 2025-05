Sarri, annunciato il ritorno a sorpresa: niente Milan, la destinazione

La situazione in Serie A vede liberate diverse panchine dopo che il campionato è praticamente concluso.

Si attendevano i verdetti tra Champions League e salvezza, Scudetto ed Europa, col Milan escluso dalla “bagarre” che ha coinvolto praticamente l’intera Serie A fino alla fine di questa stagione. Un campionato bellissimo e nel quale si può rivedere Maurizio Sarri che, però, non vedrà il suo arrivo al Milan.

Maurizio Sarri si è preso giorni per decidere, un tempo che ha chiesto alla società che lo ha contattato, per il suo ritorno a sorpresa e che infiammerebbe un’intera città, per il legame che ha creato con il popolo, prima ancora della società che decise di scaricarlo.

Maurizio Sarri di nuovo in Serie A: niente Milan

A rivelare del possibile ritorno in Serie A per Maurizio Sarri, in un posto che conosce benissimo, è il giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che conosce per bene da vicino la situazione che riguarda il tecnico di Figline.

Fermo da quando ha lasciato la Lazio, Sarri avrebbe voglia di rimettersi in gioco. In più di un’occasione aveva fatto sapere del “rimpianto” di non aver continuato in Premier League la sua avventura. Le cose però lo vedono protagonista tra le voci che lo riguardano in Italia, per il ritorno che si consumerebbe dove ha già vissuto un’esperienza importante.

Declinando la proposta del Milan, potrebbe a sorpresa ritornare alla Lazio, Maurizio Sarri. L’allenatore avrebbe chiesto del tempo per la proposta fatta, come fa sapere la stessa fonte, al fine di prendere una decisione giusta sul suo domani.

Dove allenerà Sarri: due ipotesi concrete per il ritorno

Sono due le ipotesi concrete per il ritorno di Maurizio Sarri. Al momento, c’è un club che lo starebbe valutando come piano B o C, per il “ritorno a casa”. E lo stesso Sarri potrebbe valutare la destinazione. Non andando al Milan, si tratta infatti del Napoli che perdendo sia Conte che Allegri – qualora quest’ultimo dovesse scegliere di non firmare più per il Napoli, a causa della troppa attesa sulla situazione Conte -, finirebbe sull’occasione Sarri. L’allenatore di Figline, a quel punto, darebbe priorità ai partenopei.

Altrimenti, con la Lazio che si è fatta avanti, occhio al ritorno in Capitale per Maurizio Sarri. L’allenatore si è preso del tempo per riflettere, come ha fatto sapere il giornalista di SportItalia e con l’attesa in città per capire se Baroni sarà esonerato o meno, con ritorno a Roma per l’ultimo allenatore capace di portare la Lazio nell’Europa che conta.