Vlahovic, cambia il futuro: ha fatto una confidenza ai tifosi

Ci sono delle notizie di calciomercato che incidono e che riguardano il futuro di Dusan Vlahovic che a sorpresa può lasciare la Juventus dopo che si era puntato tanto su di lui.

Il giovane attaccante serbo è arrivato tra il grande entusiasmo generale dell’ambiente Juventus, ma dopo anni difficili e deludenti che ora si parla di quello che sarà l’addio di Vlahovic. La sorpresa sta proprio nel fatto che il binomio tra il bomber e il club bianconero non ha funzionato, dunque le parti sono pronti a dirsi addio salvo sorprese.

Perché in questo momento ci sono delle notizie che riguardano proprio la decisione e la valutazione che la Juventus ha deciso di fare su Vlahovic in merito a quella che sarà poi una sua vendita. In questo momento si parla davvero di un addio per il giocatore che ha attirato l’interesse di grandi club che sono disposti a puntare su di lui.

Occhio a quello che può essere il colpo di scena visto che ci sono delle concrete possibilità che Vlahovic possa trovare un accordo con un’altra squadra anche subito considerando che è in scadenza nel 2026. Occhio a quello che può accadere in vista delle prossime settimane perché il giocatore sembra aver preso una scelta in vista del prossimo anno.

Juventus, addio Vlahovic: la scelta del giocatore

Ma fino ad oggi si parlava di un addio di Vlahovic dalla Juventus voluto proprio dal giocatore che non si trova più bene a Torino, ma adesso potrebbero cambiare le cose perché potrebbe essere proprio il club bianconero a fare la decisione finale per lasciar andare il giocatore e puntare su un nuovo giocatore.

Non ci sono segnali per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Vlahovic con la Juventus che è in scadenza nel 2026. Le cifre elevate del suo stipendio da circa 12 milioni di euro a stagione frenano la trattativa con i bianconeri che non hanno intenzione di continuare con questa modalità e per questo sono intenzionati a lasciar andare il giocatore.

In questo momento ci sono delle conferme che riguardano quello che è l’ostacolo per un rinnovo di Vlahovic con la Juventus che può pensare seriamente di lasciar andare il giocatore che però passa la palla alla Juve.

Queste le dichiarazioni di Vlahovic ai tifosi che è sembrato molto nervoso in merito al suo futuro: “Dusan, rimani Dusan?” Il centravanti prima non ha risposto aggiungendo: “Non è una domanda per me”.