Calciomercato Juve: intreccio con il Manchester, affare da 50 mln

E’ tutto pronto, in casa Juventus, con la dirigenza a lavoro per ufficializzare le prime novità, che riguarderanno l’area tecnica. E’ in arrivo da Tolosa un nuovo dirigente, che avrà maggiori poteri rispetto a Giuntoi e si affiancherà a Chiellini e al rientrante Tognozzi.

Una situazione particolare e difficile, che metterà spalle al muro l’ex ds del Napoli. Intanto, ecco le ultimissime notizie relative al possibile affare da 50 milioni di euro, che la società sta portando avanti con il Manchester United.

Resta da capire se nell’affare rientrerà anche una contropartita tecnica, visto che lo United ha diversi giocatori che vogliono andar via: da Hojlund a Zirzkee fino a Garnacho.

Nonostante la stagione deludente, la Juventus all’ultima giornata ha conquistato il pass per la prossim Champions League. Una qualificazione, forse sul campo non meritata, che porterà dei nuovi introiti nelle casse bianconere.

E adesso c’è il Mondiale per Club da preparare con la squadra che sarà protagonista negli Stati Uniti per la prima competizione Fifa.

Intanto, Elkann è a lavoro per riorganizzare la dirigenza. Sono previsti dei nuovi ingressi che andranno a rinforzare l’area tecnica. In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore, la società sta portando avanti anche una serie di trattative parallele, che riguardano non solo gli acquisti ma anche le cessioni.

Juventus, novità incredibile: cosa sta succedendo

Ancora una volta, per la Juventus, sarà un mercato davvero intenso con la dirigenza che intende mettere a segno una serie di acquisti davvero importanti.

Per finalizzare ciò, serve anche qualche cessione di un big con Dusan Vlahovic che resta il principale indiziato a partire.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’attaccante serbo è già con la valigia in mano direzione Manchester United. Dopo aver fatto un tentativo con Osimhen, che pare sia destinato all’Arabia Saudita, la dirigenza inglese è tornata in corsa per portare ad Old Trafford Vlahovic.

Vlahovic via dalla Juve: affare da 50 mln

Sono destinate a separarsi le strade fra Dusan Vlahovic e la Juventus. Il giocatore serbo, infatti, è sempre più in procinto di salutare Torino nel corso della prossima sessione di calciomercato.

L’addio potrà materializzarsi subito dopo il Mondiale per Club con i bianconeri che puntano a chiudere la sua cessione in tempi rapidi, per favorire anche l’arrivo di un altro bomber.

Da capire le intenzioni del nuovo management bianconero, che si sta costruendo. Ma ciò che è certo è che Vlahovic di sicuro non partirà per meno di 50 milioni. A confermare questa ipotesi anche il giornalsita Ekrem Konur.