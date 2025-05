Incontro con Leao, via libera del Milan: deciso il prezzo

Ci sono importanti notizie di calciomercato che riguardano quello che può accadere in vista della prossima estate con il Milan che è costretto a vendere diversi giocatori della rosa.

In questo momento ci sono delle novità perché sono in corso determinati colloqui decisivi per il futuro del Milan. Il club rossonero ha deluso sotto tutti i punti di vista e per questo motivo che adesso il club dovrà trovare delle nuove soluzioni in vista della prossima stagione. Ci sono conferme che arrivano e che riguardano quello che può accadere con le scelte strategiche di mercato.

Tra i protagonisti del Milan anche Leao che da beniamino dei tifosi e leader della squadra può andare via. Il calciatore portoghese non è l’unico, perché a sorpresa la società sembra intenzionata a vendere anche altri campioni come Theo Hernandez e Reijnders.

La situazione di stagione ha cambiato tutto e anche rovinato il mercato attuale con i piani del Milan che dovranno quindi cambiare. La classifica di Serie A e il percorso in Champions sono stati duri e in vista del prossimo anno non giocherà nemmeno le coppe europee il club rossonero che ora cerca di capire come mettersi alle spalle questo e partire con un nuovo progetto in vista del futuro.

Calciomercato Milan: svolta Leao, è pronto alla cessione

Non sembrano esserci altre strade, tra Leao e il Milan sembra davvero finita. Il club rossonero che solo qualche anno fa era arrivato in semifinale di Champions League ora vive un momento difficile che potrebbe finire nel peggiore dei modi possibile. Perché ci sono conferme riguardo quello che sembra essere l’addio dell’esterno portoghese dal club rossonero per la prossima estate.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro per il futuro di Rafael Leao con il Milan pronto a venderlo. Il summit è pronto a chiarire quella che sarà la cessione del giocatore portoghese che in questo momento rischia davvero di finire in questa stagione la sua avventura con il Milan.

Leao vuole andarsene dal Milan e aspetta l’offerta giusta di un altro club per chiedere e ottenere il trasferimento. Visto il disastro economico il club rossonero non impedirà la sua partenza, ma lo farà andare via al giusto prezzo.

Su Leao adesso c’è il Bayern Monaco che vuole comprarlo e la possibilità che si possa chiudere l’affare sui 60 milioni di euro resta sempre più concreta.