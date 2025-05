Juventus, l’ultimo messaggio di Bremer: tifosi increduli

Con i se e con i ma non si cantano messe eppure la Juventus ha più di qualche rimpianto. Con un Bremer in più, infatti, chissà dove sarebbe arrivato il club bianconero ed anche Thiago Motta che magari avrebbe evitato l’esonero.

Purtroppo la sfortuna s’è messa di traverso nella squadra con lo stop del calciatore, arrivato in un momento davvero importante della stagione, ha messo in difficoltà davvero tutti.

Prima dell’arrivo di un altro difensore centrale, Motta ha dovuto attendere fino al mercato di gennaio quando Giuntoli ha chiuso per l’arrivo di Kelly e Renato Veiga.

In recupero dall’infortunio, ecco l’ultimo messaggio social di Bremer: cosa ha detto il difensore brasiliano.

La stagione è appena terminata ma la Juventus non si ferma anche perché la squadra si stra preparando per affrontare il prossimo Mondiale per Club, che si terrà nelle prossime settimane negli Stati Uniti.

Per questo torneo, Tudor conta di recuperare anche Bremer che può essere il primo acquisto in vista della prossima stagione.

Intanto, emergono delle novità relative al destino del calciatore: ecco i dettagli.

Quale sarà il futuro di Bremer alla Juventus?

Nelle scorse settimane sono uscite fuori nuove indiscrezioni di mercato relative al possibile addio del calciatore, che potrebbe fruttare davvero un’ottima plusvalenza per la Juventus.

Resta, però, l’incognita riguardo le condizioni fisiche del centrale ex Torino, che è reduce da un brutto infortunio ai legamenti. Bisognerà capire come tornerà a disposizione.

Intanto, attraverso il suo profilo social ha scritto un messaggio importante rivolto ai tifosi: i dettagli.

Bremer Juventus: messaggio social

Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha scritto un lungo messaggio social proeittandosi già al Mondiale per Club. Attualmente ai box per un infortunio ai legamenti, il calciatore si sta allenando per ritornare al top della forma nel migliore dei modi.

“Una stagione come quella appena terminata lascia solo tanto amaro in bocca. Avremmo voluto regalare, ai nostri tifosi, altre gioie diverse anche perché rappresentiamo la Juventus, non dobbiamo mai accontentarsi. La nostra storia lo dice”.

“Mi è dispiaciuto non essere stato acconto alla squadra in un momento cruciale del campionato, ho fatto sentire la mia presenza fuori dal campo. In ogni momento c’ero. Adesso, però, dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno e affrontare questa competizione nel migliore dei modi. Fino alla fine, forza Juventus”.