E’ fatta con Allegri: intreccio con Conte, cosa manca per l’ufficialità

Emergono di dettagli importanti riguardo il futuro in panchina di Massimiliano Allegri. Ecco le ultimisisme notizie riguardo questo affare, che sta per andare in porto.

La fumata bianca è sempre più vicino con Allegri che torna, di nuovo, in Serie A. Il tecnico, libero dopo la fine dell’esperienza alla Juventus della passata stagione, sta per firmare un nuovo contratto.

Una scelta coraggiosa da parte della società che ha rotto ogni indugio e si è spinta oltre per chiudere l’intesa con l’esperto allenatore italiano, che ha sempre fatto bene in campionato.

Una storia, questa, che interessa trasversalmente anche Antonio Conte: ecco perché.

Si sta per completare il valzer degli allenatori che comprende, per il momento, le panchine di Napoli, Milan e Roma. Le tre società, infatti, sono a lavoro per chiudere il cerchio e definire quanto prima la scelta del prossimo tecnico.

Sorpresa Allegri: è pronto a firmare, cosa farà adesso Conte

E’ il giornalista di mercato Matteo Moretto a svelare i dettagli relativi alla firma di Allegri che sta per tornare di nuovo in panchina.

L’allenatore livornese, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, è pronto a mettere tutto nero su bianco e ad unirsi al club di Serie A, che ha deciso di investire su di lui in vista della prossima stagione.

Una scelta forte e anche coraggiosa da parte della società che è tornata sui propri passi ed ha deciso di mettere da parte altre opzioni, puntando tutto sull’esperienza di Allegri che adesso avrà davvero grandi responsabilità.

Intanto, con la firma di Allegri si chiude anche un’altra telenovela che riguarda Conte che adesso è pronto a firmare il rinnovo con il Napoli a cifre leggermente superiori rispetto a quelle attuali.

Allegri al Milan: Conte resta al Napoli

Siamo alle fasi finali della trattativa che porterà sulla panchina del Milan Allegri. L’allenatore toscano, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, è pronto a firmare un contratto con i rossoneri.

C’è l’intenzione da parte del club di chiudere l’accordo in tempi rapidi. La svolta è arrivata subito dopo la notizia del dietrofront di Conte che ha deciso di proseguire l’avventura a Napoli. De Laurentiis, per convincerlo, gli ha proposto un aumento dell’ingaggio oltre ad una sontuosa campagna trasferimenti estiva che partirà proprio dall’arrivo di De Bruyne.