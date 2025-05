Inter, addio Inzaghi: dopo la Finale annunciano il sostituto

Arrivano delle novità molto importanti che riguardano proprio quella che può essere la scelta da parte dell’Inter in merito ad un cambio allenatore se dovesse andare via Simone Inzaghi.

In questo momento il tecnico sa bene che si trova in una situazione dove deve cercare di dare un segnale forte ai suoi calciatori e tutto se stesso per provare a compiere la grande impresa vincendo la Champions League, ma in questo momento si parla tanto anche di quello che può essere il futuro di Simone Inzaghi.

La situazione del tecnico potrebbe fungere da distrazione perché ci sono delle conferme in merito a quello che può accadere da un momento all’altro proprio a cavallo di quella che è la Finale Champions che si giocherà sabato alle ore 21:00 allo stadio Monaco di Baviera tra l’Inter di Inzaghi e il PSG di Luis Enrique.

In questo momento si parla tanto del futuro di Inzaghi che con l’Inter può chiudere i rapporti proprio nelle prossime settimane. Il tecnico è in scadenza di contratto nel 2026 e non ci sono al momento grandi segnali positivi riguardo un nuovo accordo tra le parti.

Calciomercato Inter: via Inzaghi, scelto il sostituto

A prescindere di come si concluderà la Finale di Champions League si parla di quello che può accadere tra l’Inter e Inzaghi che possono anche separarsi dopo 4 anni insieme. Al momento sono arrivate grosse offerte per l’allenatore italiano e i nerazzurri non sembrano intenzionati a svenarsi troppo per prolungare il contratto dell’allenatore.

Ecco che allora le cose possono cambiare con Inzaghi e l’Inter che possono dirsi addio 1 anno prima della scadenza del contratto attuale. Possibile indizio arrivato proprio nei giorni scorsi quando Inzaghi in conferenza ha chiesto di non fare domande sul suo futuro, tutto questo accaduto proprio a cavallo di quelle che erano le notizie che confermavano in Arabia Saudita l’accordo di Inzaghi con un altro club.

Al-Hilal è pronto a ricoprire d’oro Inzaghi e quindi l’Inter dovrà cercare un nuovo allenatore se dovesse separarsi dal suo attuale tecnico. Diversi i nomi venuti fuori e ora ci sono conferme sempre più importanti che riguardano la scelta della società che può pensare di chiudere l’Inter che nella lista del prossimo allenatore pensa anche a Thiago Motta che piace da sempre e anche all’occasione Palladino che si è dimesso dalla Fiorentina.