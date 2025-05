Lazio beffata: un’altra italiana vuole chiudere con Sarri

Importanti novità sul futuro in panchina di Maurizio Sarri. L’allenatore, dopo un anno di stop, è pronto a tornare in pista proprio nel campionato italiano.

Non c’è solo Lotito, che sta spingendo per riportare alla Lazio Sarri. Nelle ultime ore, come sottolineato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, anche un’altra società si è inserita nella corsa per l’allenatore toscano che adesso dovrà solo decidere in quale città trasferirsi in vista della prossima stagione.

Le alternative, infatti, non mancano al tecnico che è abbastanza ambito sul mercato. italiano

Non si placano le indiscrezioni di mercato sul futuro in panchina di Maurizio Sarri. L’allenatore, in queste ore, ha ricevuto diverse proposte con il suo entourage che è a lavoro per chiudere al più presto l’affare.

La Lazio è una delle pretendenti anche se al momento il club di Claudio Lotito nonha ancora chiuso l’accordo, nonostante un’offerta da quasi 3 milioni di euro a stagione.

C’è un altro club italiano interessato a Sarri, che potrebbe essere più spinto ad accettare questo progetto anziché tornare alla Lazio: ecco i dettagli.

Quale sarà la prossima squadra di Sarri?

L’offerta della Lazio è lì, sul tavolo di Sarri che per il momento non si è ancora esposto. Attende di capire come si evolverà la situazione di altre società, che si sono interessate all’allenatore toscano.

Un vero e proprio blitz da parte della dirigenza che dopo aver appreso dell’addio di Gasperini, ha mosso passi concreti per tentare di chiudere l’accordo e portare sulla panchina dell’Atalanta Sarri.

L’allenatore, che sta meditando anche sul ritorno alla Lazio, potrebbe essere spinto ad accettare la proposta della Dea, che la prossima stagione parteciperà alla Champions League.

Le alternative, per entrambe le squadre, sono rappresentate anche da Palladino, che si è appena liberato dalla Fiorentina e torna sul mercato, in attesa di una sistemazione.

Su Sarri Atalanta e Lazio, Palladino l’alternativa

Saranno settimane infuocate riguardo la scelta dei prossimi allenatori. In Serie A sono previsti tanti cambiamenti, con la Lazio che sta per richiamare Sarri.

Anche l’Atalanta si è inserita nella corsa per il tecnico con la Dea che valuta anche altri profili giovani come Farioli e Palladino, che a sua volte ha deciso di dimettersi dalla Fiorentina.

Dunque, non resta che attendere l’esito finale di questo valzer delle panchine che potrebbe regalare ancora delle grandi sorprese.