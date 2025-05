Marotta colpisce ancora a parametro zero: all’Inter a 39 anni

Beppe Marotta è pronto a mettere a segno un altro fantastico colpo a parametro zero: i tifosi sono già in festa.

Mancano solo due giorni alla finale di Champions League che vedrà l’Inter sfidare a Monaco il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. I nerazzurri possono coronare un sogno, ovvero diventare campioni d’Europa a 15 anni dall’ultimo trionfo targato José Mourinho. Nel frattempo, però, in casa Inter tiene banco la questione che riguarda la permanenza di Simone Inzaghi alla Pinetina.

Il tecnico piacentino, legato all’Inter da un contratto fino al 2026, ha tenuto a precisare di avere offerte dall’Italia e dall’estero, Arabia compresa, ma al tempo stesso di trovarsi molto bene in nerazzurro e di voler proseguire su questa panchina. Per evitare rischi, però, è necessario consegnare a Inzaghi una rosa ancora più forte e talentuosa di quella attuale.

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, si è già messo a lavoro per accontentare l’ex allenatore della Lazio. Come sempre il numero uno nerazzurro guarda con molta attenzione soprattutto ai parametri zero: nel corso della sua carriera da dirigente Marotta è riuscito a mettere a segno dei colpi fantastici e ci sono buone possibilità che i tifosi interisti ne festeggino presto un altro.

Il nuovo acquisto ha 39 anni: colpo a zero dell’Inter

Stando a quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, infatti, pare che l’Inter stia facendo un pensierino su Luka Modrić. Il centrocampista croato, senza dubbio uno dei più forti nel suo ruolo nell’ultimo decennio, ha confermato che non rinnoverà il contratto con il Real Madrid, lasciando quindi aperta la porta a una nuova destinazione dove andrebbe a concludere la sua eccezionale carriera calcistica.

Modric è da tempo un pallino dell’Inter: i nerazzurri ci hanno provato più volte negli anni scorsi, ricevendo però sempre un secco ‘no’ da parte del club del presidente Florentino Perez. Ora, però, il sogno Modric potrebbe diventare realtà. Nonostante l’età avanzata il croato rimane un giocatore chiave a centrocampo, capace di dettare i ritmi di gioco e di garantire una preziosa leadership dentro e fuori dal campo.

Inoltre il suo arrivo rappresenterebbe un’iniezione di fiducia e un enorme stimolo per lo spogliatoio interista, pronto ad accogliere un giocatore che ha vinto numerosi titoli e che può infondere una mentalità ancora più vincente ai suoi nuovi compagni di squadra. La proposta stuzzica il centrocampista croato, che avrebbe una grande occasione per continuare a competere ai massimi livelli e dimostrare che, nonostante l’età, può ancora essere decisivo sui palcoscenici più importanti.