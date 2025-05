Scippo in attacco a Juve e Napoli: l’Inter ha un vantaggio

L’Inter è pronta a beffare Juventus e Napoli nella corsa al bomber: i nerazzurri hanno un vantaggio da poter sfruttare.

Le big della Serie A sono già al lavoro per costruire rose ancora più competitive in vista della prossima stagione. La Juventus sarà probabilmente la squadra più attiva sul mercato: i bianconeri hanno centrato il quarto posto e grazie ai soldi garantiti dalla partecipazione alla Champions potranno andare a colmare le varie carenze emerse in questa annata a dir poco deludente.

Tuttavia Giuntoli dovrà guardarsi anche da due temibilissime concorrenti come Napoli e Inter. Il club del patron De Laurentiis vuole allestire un mercato di altissimo profilo per convincere Antonio Conte a rimanere al timone della squadra; i nerazzurri, dal canto loro, cercano alcuni innesti di spessore per soddisfare Simone Inzaghi (il suo contratto scade nel 2026) riprendersi lo scudetto scucito proprio dai partenopei.

Stando a quanto riferito dal sito spagnolo Todofichajes.com pare che Juve, Inter e Napoli stiano seguendo lo stesso attaccante. Si tratta di Rasmus Hojlund, bomber danese che conosce molto bene la Serie A per aver indossato in passato la maglia dell’Atalanta. Oggi Hojlund è in forze al Manchester United ma finora il suo contributo alla causa dei Red Devils – complice anche la pessima annata dello storico club – non è stato significativo: solo 10 reti in questa stagione in 52 presenze complessive.

Juve e Napoli beffate: il bomber va all’Inter

L’Inter, stando a quanto riportato anche da Fabrizio Romano, avrebbe avviato dei contatti preliminari con il Manchester United per accertare la disponibilità dell’attaccante danese in vista del calciomercato estivo. Joaquín Correa e Marko Arnautovic vengono dati ormai per partenti: in più non sono pochi i dubbi su Mehdi Taremi, che finora non ha granché convinto la dirigenza nerazzurra.

Ecco perché il club di Viale della Liberazione vuole puntare con decisione su Hojlund. Tuttavia Marotta e Ausilio devono fare molta attenzione alla concorrenza di Juventus e Napoli, che già lo scorso gennaio avevano chiesto informazioni sull’ex atalantino, arrivato all’Old Trafford nell’estate 2023 per oltre 75 milioni di euro.

Il Manchester United è disposto a sedersi al tavolo delle trattative per il 22enne di Copenaghen ma non vogliono assolutamente svenderlo. I Red Devils partono quindi da una richiesta di 60 milioni di euro, anche se si potrebbe facilmente scendere a 50 milioni aggiungendo magari qualche bonus. L’Inter può giocare la carta Mondiale per Club per averlo subito e bruciare le avversarie: già nelle prossime settimane si capirà se davvero i nerazzurri affonderanno il colpo.